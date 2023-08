Tras ganar la Leagues Cup, Lionel Messi tendrá su estreno en otra competencia dentro de los Estados Unidos este miércoles, cuando el Inter Miami enfrente a Cincinnati FC por la Semifinal de la US Open Cup.

La presencia de Messi en el partido quedó confirmada por Tata Martino, a pesar del trajín de partidos y la falta de pretemporada del capitán argentino en estos últimos meses. Y claro, al entrenador de Cincy se le consultó sobre el renovado Inter Miami al que se enfrentarán.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

El DT de Cincinnati habló sobre Messi

Pat Noonan, dos veces ganador de la US Open Cup como jugador y ex futbolista de la Selección de Estados Unidos, es hoy por hoy el entrenador de Cincinnati FC, líder de la Conferencia Este en la MLS. Y sabe que a pesar de que el duelo muestre a los equipos en ambos extremos de la tabla, este Inter Miami es un rival a temer con Messi en el plantel.

“No habían ganado en 11 encuentros de liga antes de su llegada. Ahora no han perdido un partido. Hay una razón por la que es el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores. Cambia la dinámica desde el profesionalismo a la calidad dentro del campo y todo lo demás”, declaró Noonan.

No obstante, y a pesar de que será su próximo rival, Noonan destacó la importancia de la llegada de Leo al fútbol norteamericano: “Obviamente es genial para nuestra liga”, reconoció. “Probablemente es el mejor jugador que jamás haya jugado el juego. Es parte de nuestra liga y pone más ojos sobre ella. Creo que ha ayudado con la atención, los fanáticos casuales y los ojos casuales sintonizan para ver de qué se trata. Eso siempre es algo bueno. Tal vez no atrae a todo el mundo, pero sí a más gente que nunca”, explicó.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Tras ganar la Leagues Cup, Inter Miami tiene otro partido clave por delante. Es que este miércoles 23 de agosto se enfrentará al FC Cincinnati por la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023.

¿Cuándo comienza el torneo de la MLS?

Debido a su participación en la Leagues Cup, Inter Miami debió suspender su partido ante Charlotte FC (se iba a jugar el domingo 20 de agosto). Por lo cual, Lionel Messi y compañía recién se estrenarán en la MLS el sábado 26 de agosto ante New York Red Bulls.