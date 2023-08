Sin pretemporada, tras un viaje con la Selección Argentina por Asia y dos partidos homenaje en Argentina. Así llegó Lionel Messi al Inter Miami, se calzó la 10 y lideró al equipo del Tata Martino a su primera conquista de la historia con la Leagues Cup.

Fueron 7 partidos en poco más de un mes -con 10 goles y 1 asistencia-, y viajes por la costa este y oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, todo este trajín no será suficiente para apartar a Messi del campo en el próximo encuentro del Inter Miami.

Así lo reconoció Gerardo Martino, entrenador del equipo, quien recalcó que Messi tendrá que descansar, pero que no será ante Cincinatti. Los de la Florida visitarán Ohio este miércoles por las semifinales de la US Open Cup y Messi será de la partida.

Messi volverá a jugar con el Inter Miami este miércoles

“En algún momento pensamos que debería parar, es mucho cada dos o tres días jugar, claramente el miércoles no va a ser ese día”, recalcó Tata Martino en conferencia de prensa. “En tanto él no me diga nada, seguirá dentro del campo”, sentenció.

Lionel Messi irá por su título 45, y sólo necesita ganar dos partidos para hacerlo. Uno de ellos es el de este miércoles ante el FC Cincinnati, en un encuentro de eliminación directa en el cual, a diferencia de la Leagues Cup, tendrá tiempo extra en caso de empate.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Tras ganar la Leagues Cup, Inter Miami tiene otro partido clave por delante. Es que este miércoles 23 de agosto se enfrentará al FC Cincinnati por la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuándo comienza el torneo de la MLS?

Debido a su participación en la Leagues Cup, Inter Miami debió suspender su partido ante Charlotte FC (se iba a jugar el domingo 20 de agosto). Por lo cual, Lionel Messi y compañía recién se estrenarán en la MLS el sábado 26 de agosto ante New York Red Bulls.