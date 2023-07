Ya lo dijo Gerardo Martino en la conferencia de prensa previa al encuentro con el Atlanta United. El Inter Miami no acabó con su tarea de conformar un plantel competitivo que busque los objetivos de la temporada, los cuales, en definitiva, son: la US Open Cup, la Leagues Cup y la Major League Soccer. Por eso, ahora, va en busca del defensor de la Selección Argentina Sub 20 Tomás Avilés.

Conforme al periodista Julián Mazzara, la directiva del elenco del sureste de los Estados Unidos ya habría mantenido comunicaciones con sus pares del Racing Club de Avellaneda, institución dueña de la ficha del zaguero de 19 años. En un primer intento realizaron una oferta que fue denegada, por lo que volvieron con una propuesta mejorada que sería de 10 millones de dólares.

De concretarse el traspaso de Tomás Avilés al Inter Miami se sumaría a las alternativas de Gerardo Martino en el fondo, en el que ya tiene al jamaiquino Kamal Miller, al ucraniano Sergiy Kryvtsov, el sueco Christopher McVey y el estadounidense Ryan Sailor. Por otro lado, resta esperar también lo que pueda llegar a suceder con Sergio Ramos, quien después de salir del PSG apareció como una opción para volver a ser compañero de Lionel Messi.

Tomás Avilés, jugador de la Selección de Chile y de Argentina

Tomás Avilés, gracias a sus participaciones en Racing Club, fue convocado por la Selección de Chile para el Campeonato Sudamericano de Colombia que se disputó a principio de año, clasificatorio para la Copa Mundial que finalmente se jugó en Argentina (si bien nació en la provincia argentina de Santa Cruz, su abuela es chilena).

Finalmente la Roja no obtuvo su boleto para el certamen global, por lo que quedó a merced de Javier Mascherano que lo citó para que formara parte del combinado albiceleste (fue titular en dos encuentros. Primero ante Guatemala por la zona de grupos y después vs. Nigeria en los Octavos de Final).