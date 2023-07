El debut de Lionel Messi se transformó en el evento más importante del año en Estados Unidos. Lo que quedó demostrado con la gran cantidad de estrellas del deporte y el espectáculo que acudieron al DRV PNK Stadium​ en Fort Lauderdale.

Entre los personajes destacados llamó la atención la emoción de LeBron James que llegó de los primeros al recinto deportivo y tuvo un afectuoso intercambio con el capitán de la selección de Argentina. “¡Bienvenido, hermano! Siempre es bueno ver y estar en presencia de GRANDEZA”, comentó la estrella de la NBA en su Instagram.

Inclusive gritó con todo el golazo de Messi que finalmente le dio el triunfo por 2-1 ante el Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup. “INCREDIBLE!!!!”, fue la descripción del jugador de los Lakers sobre la anotación de Lionel.

Sin embargo, esto no quedó ahí y ahora fue el argentino quien le respondió a LeBron. Con un perfecto inglés, el ex PSG se transformó en tendencia por su agradecimiento al jugador de baloncesto de 38 años.

“Thanks a lot brother! It was really nice to see you!“, respondió Messi, lo que traducido al español significa: “¡Muchas gracias, hermano! Fue muy agradable verte“.

Una muestra más de la impecable adaptación del argentino a su vida en Miami y en Estados Unidos.