Las tres claves que debe resolver la renovación de Messi en Inter Miami

“Nos encantaría que Lionel Messi sea jugador de Inter Miami en 2026. Aún no hemos iniciado las conversaciones al respecto, tiene contrato hasta 2025″, declaraba no mucho tiempo atrás un Jorge Más que como cabeza del conjunto de La Florida no dudó en marcar lo que ya es oficial. Las Garzas buscan cerrar un nuevo contrato para La Pulga y con una serie de cuestiones que deben ser resueltas.

Diversos medios comentan diciembre del 2026 como el final de ese contrato que se pretende cerrar en las siguientes semanas. Hablaríamos de un Messi que podría llegar al Mundial con actividad, de una MLS que se garantiza 12 meses más del argentino en sus filas y de tres cuestiones que podrían resolverse para cerrar una carrera de ensueño a la altura de sus prestaciones. Lionel, a una firma de seguir por Miami.

Lo primero a resolver en dicha renovación será saber que rol tiene la MLS en la vida de Messi tras su retiro. No olvidemos que La Pulga hablaba días atrás de su deseo por regresar a vivir en Barcelona dentro de algún tiempo. Hay interés en AFA en que La Pulga siga ligado a la Selección Argentina cuando su carrera llegue al final del camino. El predio/sede de la Albiceleste en La Florida y los torneos que llegarán tantos antes como después del Mundial, un contexto que espera por la firma de Lionel en Inter Miami para seguirle teniendo cerca al combinado nacional.

A partir de eso hay otra arista por delante. No olvidemos que medios como The Athletic confirmaban meses atrás como Messi tendría una opción de crear su propia franquicia en la MLS. Tal y como ocurriese con David Beckham en su día, La Pulga podría crear su club en un torneo ascendente y que pretende seguir sumando estrellas a su causa. No olvidemos tampoco que el propio Leo habló de un futuro ligado al fútbol más cercano a lo dirigencial que a los bancos de suplentes.

Si Messi renueva, Barcelona tendrá más tiempo para el partido o amistoso de despedida: IMAGO

Por último pero no menos importante, habría más tiempo para cerrar una herida abierta desde el mes de agosto del 2021. Barcelona y Messi no han tenido todavía ese reencuentro a modo de partido de despedida que incluso llegó a planificarse para este final de año en su momento. Un año más de contrato en Miami supone tener hasta 24 meses para que La Pulga y Leo puedan despedir de la mejor manera posible una relación a la que solo una crisis económica sin precedentes en la entidad dinamitó por todo lo alto.

Todos los torneos que jugará Messi en 2025

La MLS, el Mundial de Clubes, la Concachampions del 2025 y la Leagues Cup. Serán los desafíos del argentino en un año donde todo Miami ya trabaja para que con Javier Mascherano en lugar del Tata Martino, se pueda pelear una vez más por el título de Mayor League Soccer que tanto se busca por La Florida. Jorge Más y Beckham, deseosos de renovar a La Pulga.

Luis Suárez confirmó que se queda en Inter Miami

“Estoy muy contento, muy ilusionado de seguir un año más y poder disfrutar de estar aquí con esta afición, que para nosotros es como una familia. Nos sentimos muy, muy conectados con ellos y ojalá el año que viene podamos darles aún más alegrías”, dijo el propio uruguayo alrededor de su renovación hasta finales del 2025 por La Florida. Ahora el objetivo se pone sobre el contrato de Messi.

