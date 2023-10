Una de las últimas contrataciones que realizó el Inter Miami para rodear a Lionel Messi fue la de Facundo Farías. ‘La Joya’ llegó luego de destacar en Colón de Santa Fé, pero su traslado a Estados Unidos no sólo fue una decisión deportiva, sino de vida, y no una personal, sino de toda su familia.

Facundo dejó su vida en Argentina para viajar junto a su mujer Angi, y su hijo Valentino a vivir en Estados Unidos y jugar con Messi. Pero no fue nada fácil, especialmente para la mujer de Farías “ella estaba estudiando pero tuvimos que mudarnos. ¡Me quería matar!, pero le dije ‘vamos a jugar con Messi'”, relató el delantero argentino en una reciente entrevista.

Fort Lauderdale es la ubicación que han elegido Farías y su familia para instalarse y donde busca acostumbrarse a lo que es estar en uno de los lugares más movidos de Estados Unidos. Algo totalmente diferente al pueblo de Los Hornos donde se crio en Santa Fé.

Cuando hablamos del esfuerzo de su familia nos referimos justamente a emprender rumbo a lo desconocido, pero para Facundo también tiene parte de un necesario cambio de aires y el inicio de una nueva vida. El ex Colón tuvo una infancia y adolescencia complicada, y aunque apenas cumplió 21 años el pasado agosto, sus vivencias son dignas de una persona del doble de su edad.

Con 10 años, su madre y su abuelo fallecieron, dos pilares de su vida. Luego, la pandemia del COVID-19 afectó duramente a la Argentina, y entre los más de 130,000 fallecidos en el país, su padre y su abuelo restante perdieron la vida. Esto lo dejó sólo junto a su hermana de 10 años, y tuvieron que enfrentar una etapa muy dura, aunque el apoyo de sus tíos y tías fue fundamental.

Título con Colón, llegada al Inter Miami y el sueño de jugar con Messi

“Tuve que tomarlo todo como una experiencia de aprendizaje para no rendirme. Tomar ese rol me forzó en este camino, no quería que mi hermana me viera llorar. Quería que tanto ella como todos mis seres queridos estuvieran cuidados”, explicó.

Facundo, quien ya destacaba en Colón de Santa Fé, formó una dupla histórica para el Sabalero con Luis Miguel ‘El Pulga’ Rodríguez, que lideró al club a su primer título en 116 años, la Copa de la Liga Profesional 2021. Luego, cuando sonaba en los mejores clubes del país, una dura lesión lo apartó de las canchas.

“Cada verano me relacionaban con un nuevo equipo”, le confesó Farías al portal norteamericano The Athletic. “Nunca me había pasado y eso puede afectar tu mente. Pero creo que mi lesión pasó por algo. Cuando regresé, lo hice con un propósito. Quería ser más fuerte y por suerte Inter Miami llegó con una oferta”, relató.

Facundo llegó al Inter Miami por una cifra cercana a los 5,5 millones de dólares, y hoy tiene esa posibilidad que le mencionó a Angi y por la cual cambió su vida y la de su familia: jugar junto a Messi. “hay que disfrutarlo lo más que se pueda. Es el mejor en el juego, ya lo probó. Es disfrutarlo y aprender todo lo posible. Es una situación única estar junto a él, es un gran compañero y muy importante para nosotros”, expresó sobre el sueño que está cumpliendo.

El elegido para reemplazar a Messi en su ausencia

El rendimiento desde su llegada al Inter Miami ha reflejado por qué hubo tanta insistencia por su fichaje. ‘La Joya’ lleva 10 partidos jugados, en los que anotó tres goles y repartió un par de asistencias. Además, se encargó de ocupar el rol de Messi en el equipo, mientras el astro argentino se ausentó por lesión.

Esto le ganó los elogio del entrenador, Gerardo ‘Tata’ Martino, así como de su compañero Sergio Busquets, quien lo describió como “un jugador diferencial”. Esto también le ha permitido ser convocado por primera vez con la Selección Argentina, en la lista que Lionel Scaloni compartió la semana pasada.

“Ha sido muy difícil, sufrí muchos golpes con todas las pérdidas en mi vida. Pero creo que eso me ha hecho fuerte y me ha permitido llegar a donde estoy hoy”, reflexionó Facundo, quien espera seguir con su carrera como futbolista y cumplir todos esos sueños que se originaron de pequeño y que, con el apoyo de su mujer y su hijo, van comenzando a materializarse.