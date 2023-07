Lionel Messi es de otro planeta, pues el impacto de su debut con Inter Miami en la Leagues Cup, trascendió incluso las fronteras del fútbol debido a la majestuosa actuación que culminó con un gol de tiro libre en el minuto 94 que le dio la victoria a su equipo ante Cruz Azul. Mientras la afición del fútbol celebraba este momento histórico, las estrellas de la NBA también se unieron para expresar su asombro y admiración ante el argentino.

Uno de los primeros en reaccionar fue Jalen Brunson, el talentoso base New York Knicks, A través de sus redes sociales, compartió un emoticono de fuego acompañado de la frase: “This is so fire” (Esto es fuego). Sus palabras resumieron la magnitud del momento.

Patrick Beverley, el conocido base-defensor de Chicago Bulls, también se hizo eco de la actuación de Messi. En su cuenta de Twitter, Beverley publicó una sola palabra: “Unreal” (Increíble). Esas dos sílabas encapsulaban la incredulidad que muchos sentían al presenciar el golazo de Messi en el debut con Inter Miami.

Más reacciones: LeBron James también

Corey Jae Crowder, alero de Milwaukee Bucks, no se quedó atrás en su apreciación del gol del jugador argentino. Con una simple pero elocuente expresión, escribió: “WOW, Messi!”. Sus palabras resonaron con asombro y respeto que la actuación de Messi había generado en toda la comunidad deportiva.

Por supuesto, LeBron James no se podía quedar atrás. Además de presenciar el gol en vivo y directo, compartió a través de una historia en su cuenta oficial en Instagram lo siguiente: “Claro que lo hizo. Él”, junto a un emoticono de cabra para hacer saber que se trata del GOAT.

Así, la reacción de las estrellas de la NBA fue solo una muestra del impacto global que tuvo el debut de Lionel Messi con Inter Miami. Jugadores de diferentes disciplinas y países se unieron para celebrar y reconocer el golazo que le dio la victoria a los de la Florida frente e Cruz Azul.