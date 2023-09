Era la mayor duda del partido Bolivia vs. Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y se confirmó la decisión inesperada. Lionel Messi no hizo parte ni del banco de suplentes y de paso le respondió a la firme advertencia de Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Luego de anotar el gol de la victoria contra Ecuador, el ’10’ argentino encendió las alarmas por una molestia física que lo llevó a hacerse exámenes para descartar una lesión. Esto ya empezaba a encaminar cuál sería la respuesta de Leo Messi a las declaraciones del ‘Tata’ Martino.

En medio de la incertidumbre sobre el estado físico de Lionel Messi, Gerardo Martino habló fuerte y claro sobre los jugadores convocados en la fecha FIFA: “No creo que los futbolistas que vengan de selección entre el martes, miércoles y jueves, tengan lugar para descanso“. La respuesta de Leo estaba por llegar.

Messi le responde a la firme advertencia de Martino en Inter Miami

Cada partido para Inter Miami pasó a ser una final en vísperas de remontar una diferencia que llegó a ser de doble dígito con las posiciones que clasifican a los Playoffs. Por ese motivo, ‘El Tata’ Martino no contempla descanso para Leo Messi y los otros 8 jugadores convocados por sus selecciones para el partido contra Atlanta United del sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG).

Consciente de que el descanso es parte fundamental del buen rendimiento y de que le toca hacer un viaje de más de 4.800 kilómetros de La Paz a Miami, Messi decidió responderle a la advertencia de Martino sobre el no descanso con la decisión de no jugar, ni ser suplente en el partido Bolivia vs. Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. De esta manera, Lionel estaría disponible para el próximo partido de Inter Miami.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.