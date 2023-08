Inter Miami se ha convertido en la gran sensación de la MLS tras la llegada de Lionel Messi y el equipo de la Florida se alista para jugar su encuentro ante Nashville este miércoles. Gerardo Martino ha confirmado la titularidad del 10 argentino.

El Tata Martino intenta gestionar las energías de Lionel Messi en Inter Miami. El jugador estrella no partió en el once titular en el encuentro del pasado sábado, en la visita ante New York Red Bull.

Esto dejaba abiertas las dudas sobre qué sucedería con el nuevo capitán del equipo de cara al encuentro de este miércoles. Inter recibirá en el Pink Stadium ante Nashville, partido por la fecha 26 de la MLS.

Messi será titular ante Nashville

El Tata Martino compareció ante la prensa en la previa del entrenamiento de este martes y confirmó que Messi partirá desde el inicio. “Sí. Creo que el partido que necesitaba para tener algo de recuperación fue el pasado en Nueva York“.

El DT reconoció que el funcionamiento del equipo gira en torno al campeón del mundo. “Teniendo a un futbolista como Lionel es muy difícil no diseñar el equipo en torno a él y de la manera que podamos lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos usando están pensados en cómo él puede tener mayor incidencia en el partido“.