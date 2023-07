No quieren dejar ni el más mínimo detalle al azar. La cuenta regresiva para la presentación oficial de Lionel Messi en su nuevo equipo, el Inter Miami, está cada vez más cerca y ya se filtró lo que busca la MLS para transmitir el evento histórico que revolucionará el fútbol mundial y de Estados Unidos. Bolavip te cuenta los detalles.

Nico Bravo, periodista del canal TUDN, informó que la presentación de Leo Messi como nuevo jugador de Inter Miami sería el domingo 16 julio. Dicho esto, una información sobre la MLS confirmaría esta fecha con el acuerdo sin precedentes que busca negociar la liga de USA.

Mientras que David Beckham ya reveló por medio de su esposa Victoria el primer regalo que le tiene a Messi cuando llegue a Miami, el fútbol de la Concacaf disputa uno de sus torneos más importantes como lo es la Copa Oro 2023. Sin ni siquiera haberlo planeado, la final de esta competición podría tener un show de medio tiempo único en la historia. Leo sería el principal protagonista.

Se filtró lo que busca la MLS para la presentanción oficial de Messi en Inter Miami

Según informó Paul Tenorio, del portal The Athletic, la presentación oficial de Lionel Messi en Inter Miami será transmitida por el servició de transmisión MLS Season Pass, de Apple TV, el domingo 16 de julio de 2023 a partir de las 20:00 ET (21:00 ARG). Hasta ahí todo claro, pero la MLS busca algo para que la primera imagen de Leo en su nuevo equipo sea un hecho sin precedentes.

La final de la Copa Oro 2023 será el domingo 16 de julio a las 19:30 ET (20:30 ARG), por lo que la MLS busca que en el medio tiempo el show sea la transmisión de la presentación de Leo Messi. “MLS está en conversaciones con Fox y Univision para transmitir parte de la presentación de Messi en (Inter) Miami en el medio tiempo de la final de la Copa Oro el domingo, según las fuentes. Acuerdo aún no cerrado”, publicó Tenorio, del portal The Athletic.