No se tuvo que esperar mucho para verlo en cacha y que debutara en la temporada MLS 2023. Lionel Messi inició como suplente en la victoria de Inter Miami vs. New York Red Bulls por 2 a 0, pero Gerardo ‘El Tata’ Martino no tardó mucho para que ingresara al encuentro por el ‘9’ del equipo norteamerciano.

¿Se molestó Leonardo Campana? A pesar de no tener ni a Sergio Busquets, ni a Leo Messi desde el inicio del partido, Inter Miami se fue al descanso de medio tiempo con la ventaja de 1 a 0 tras un gol del volante paraguayo Diego Gómez. La reacción de Lionel fue imperdible.

Inter Miami no puede dejar escapar puntos porque inició la jornada del 26 de agosto de 2023 en la última posición de la Conferencia Este. Por ese motivo, ‘Tata’ Martino decidió que Lionel Messi ingresará a los 15 minutos del segundo tiempo tras una imperdible reacción de los niños que saludaron al jugador argentino en el estadio Red Bull Arena.

¿Se molestó? La reacción del ‘9’ de Inter Miami cuando lo sacaron por Messi

Leonardo Campana iniciaba el segundo partido consecutivo como titular tras marcar dos goles en las semifinales de la US Open. En esta ocasión, el delantero nacido en Ecuador tuvo un par de ocasiones para anotar, pero se fue sin marcar antes de ser sustituido por Leo Messi. ¿Se molestó?

El cuarto árbitro alzó el tablero electrónico y mostró el número 9 para que saliera a darle paso al ’10’ de Inter Miami. La reacción de Campana lejos de molestarse fue saludar de beso a Messi cuando salió de la cancha y hasta también le chocó las manos a Sergio Busquets. Leo terminó anotando el 2 a 0 para decretar la victoria contra New York Red Bulls.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.