No les importó que fuera suplente: Messi los saludó en el túnel y la reacción llegó a miles de vistas

Llegó la hora de darle un breve descanco a Lionel Messi. Luego de jugar casi 8 partidos completos, Leo inició como suplente en el juego New York Red Bulls vs. Inter Miami del 26 de agosto de 2023, pero eso no les importó a los niños que estuvieron en el túnel.

Desde que Leo Messi llegó a Estados Unidos el efecto en los estadios no deja de sorprender. Para el debut de la MLS 2023, las entradas llegaron a un preció récord, y a pesar que en esta ocasión el jugador argentino no salió de la mano con un niño volvió a generar una reacción de miles de reproducciones.

El único antecedente de Lionel Messi jugando en el estadio Red Bull Arena fue el 28 de septiembre de 2022 en Argentina vs. Jamaica. En esa ocasión también empezó como suplente y cuando entró anotó dos goles en 33 minutos. ¿Se repetiría la historia con Inter Miami? Por ahora, Leo empezó con el pie derecho.

Video: Messi los saludó en el túnel y la reacción llegó a miles de reproducciones

Tan virales se han hecho las reacciones de los niños que salen de la mano de Leo Messi a las canchas que hasta la hija de David Beckham tuvo ese privilegio. Ahora, el número ’10’ de Inter Miami desató la locura con un par de saludos.

Messi salió primero que los jugadores titulares de Inter Miami y a pesar de ser suplente los niños que estaban en el túnel del estadio Red Bull le chocaron la mano, saltaron de alegría y uno hasta se animó a darle un abrazo. “Lo que genera Leo Messi”, publicó la cuenta de la MLS en español de X (Twitter).

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en todos los partidos que disputó con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En los cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Leonardo Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.