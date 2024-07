Tras el final de su última Copa América, tanto Lionel Messi como Luis Suárez regresan al universo Inter Miami. El rosarino se recupera de su lesión mientras el uruguayo hizo parte del complemento de la última victoria de los del Tata Martino. Hubo goles argentinos en la victoria que permita a Las Garzas volver a la parta alta de la Conferencia Este en la MLS. Se vienen grandes desafíos.

Miami volvió a brillar ante la mirada de un Messi que en un palco fue el primer testigo del triunfo por 3-1 vs. Toronto. Federico Redondo hizo de héroe con un doblete que incluyó tantos tanto de cabeza como entrando en segunda jugada desde atrás. Luis Suárez se sumó al choque en el complemento y lentamente Martino recupera a sus figuras para los grandes desafíos que vienen por delante en La Florida. Inter, más líder que nunca y soñando con todos los frentes.

Diego Gómez Amarilla también vería portería y por el lado de Toronto Derrick Etienne descontaría tras una gran jugada colectiva al minuto 79. Inter Miami vuelve a la punta de su Conferencia y llega a los 50 puntos en 24 partidos. Ya hablamos de la campaña más exitosa a nivel de puntos del equipo de La Florida. Sus 15 victorias, 5 empates y 4 derrotas hasta la fecha le colocan 2 unidades por encima de un Cincinnati que ahora mismo supone el gran rival por el primer lugar de la tabla. Tras el final de la fase regular llegarán los playoffs. ¿Cómo está Messi?

“Sobre Leo ya no quiero hacer ningún tipo de especulaciones sobre el futuro porque eso lo van a manejar los médicos con él. El parte médico que nosotros queríamos que salga de parte del club, y justamente del staff médico, salió; y vamos a ir viendo cómo es. Hacer yo una especulación desde mi lugar de entrenador no estaría bien”, reflexionaba Tata Martino alrededor de las primeras preguntas alrededor del tema. Inter de momento, mantiene su ritmo pese a la ausencia de su estrella.

Redondo festeja uno de sus goles ante la mirada de Messi en un palco: IMAGO

E incluso sin nombres como Sergio Busquets, Nicolás Freire y Facundo Farías. Ninguno pudo sumar minutos ante Toronto en una nueva demostración de plantel para un equipo que se consolida como candidato en la Mayor League Soccer. Se vienen semanas de descanso para Messi, así como las primeras batallas para defender la Leagues Cup o incluso choques de peso ante Chicago, Atlanta o Nueva York. Miami, más líder que nunca en su costado de la MLS. Ni siquiera en la Conferencia Oeste aparece alguien con más puntos hasta la fecha.

¿Qué lesión tiene Lionel Messi?

El argentino sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho. No es ni mucho menos la primera de su carrera, pero el hecho de ya tener 37 años encima obliga a tomar precauciones. Se habla de varias semanas de descanso para terminar de la mejor forma posible un 2024 que de momento ha traído varias alegrías.

Los próximos partidos de Inter Miami

Chicago por la MLS de local, los duelos de la Leagues Cup vs. Tigres o Puebla, así como choques ante los Cincinnati, Philadelphia, Atlanta, New York City, Charlotte o Columbus, lo que se viene por delante para el mejor equipo del 2024 en el soccer de Estados Unidos. Tata Martino de momento no se lamenta la ausencia de Lionel Messi.