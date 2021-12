La Fórmula 1 entró en lo que es la semana previa a la última carrera del año. Sin duda alguna el 2021 de la competición más importante del automovilismo mundial ha sido mucho mejor que otros años y más por lo que será la lucha por el título. Tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton son los aspirantes al campeonato después de varias temporadas con una hegemonía definida y que sentenciaba certámenes antes del cierre.

Después de lo que dejó una muy caliente carrera en Arabia Saudita, la realidad es que los pilotos que mejor representaron la categoría en el 2021 quedaron empatados en las posiciones de pilotos. Si, tanto el neerlandés como el británico suman un total de 369,5 puntos, un hecho que solamente ocurrió en una oportunidad dentro de la historia del certamen.

Tras siete años sin que se defina un campeonato en la úlima jornada, los ya mencionados integrantes de Red Bull y Mercedes respectivamente van por la corona que actualmente Lewis ostenta por cuarta vez consecutiva. Ahora bien, ¿qué precisa cada uno para consagrarse campeón? Ambos poseen la misma condición de cara a poder ser campeón: quien finalice en zona de puntos y principalmente por encima del otro piloto se va a consagrar sin importar la ubicación en la parrilla.

Aunque ojo, porque solamente uno de los dos pilotos cuenta con una ventaja extra que el otro no posee. En el caso de que los dos corredores no sumen puntos, ya sea por un abandono como también por no terminar entre los 10 primeros colocados de la grilla en Abu Dhabi, allí el campeón va a ser Verstappen. ¿Por qué? Esto se debe a que el neerlandés desempatará todo con sus nueve carreras ganadas en el año ante las ocho del británico. Para completar el dato, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Sergio "Checo" Pérez y Daniel Ricciardo fueron los otros vencedores.

¿Cuándo fue la última y única vez que dos pilotos llegaron a la jornada cúlmine de la Fórmula 1 con las mismas unidades? Ocurrió en 1974. Tras 14 carreras afrontadas, tanto Emerson Fittipaldi como Clay Regazzoni arribaron a la cita final con 52 puntos, en una categoría que en ese entonces sumaban los primeros seis ubicados y de la siguiente forma: 9, 6, 4, 3, 2 y 1. El Gran Premio de los Estados Unidos indicó que solo el brasileño de McLaren-Ford pudo sumar gracias al cuarto puesto de aquella oportunidad, en tanto que el suizo fue 11° con un dañado Ferrari en la zona del chasis.