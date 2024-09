La FIFA no desvía su atención de la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. Es que el organismo con base en Zurich se planteó, como uno de sus principales objetivos, que este torneo se convierta en la máxima aspiración de todos los equipos del planeta -incluidos los europeos-, al igual que el Mundial de selecciones lo es para las federaciones nacionales.

Por eso, desde hace meses viene trabajando en una renovación total del campeonato. En primera medida, ya no será anual como lo fue entre el 2005 y 2023, sino que se disputará cada cuatro años. Además, se llevará a cabo a fines de temporada y no sobre el cierre de año, como también sucedió en el periodo descrito anteriormente.

En ese mismo sentido, los participantes serán 32 y no solo los campeones de cada confederación más un representante de la federación del país anfitrión. Por ende, la duración del Mundial de Clubes pasará de 10 días a casi un mes (en 2025 se desarrollará entre el 15 de junio y el 13 de julio).

Asimismo, la FIFA viene preparando una serie de acuerdos comerciales que le permitan aumentar considerablemente los premios por la clasificación y los bonos por los logros deportivos conseguidos a lo largo del certamen para repartir equitativamente entre las instituciones (lo último que trascendió fue de una suma cercana a los 50 millones de dólares para los ocupantes de cada una de las 32 plazas).

La publicación que realizó la FIFA este martes 3 de septiembre sobre el Mundial de Clubes 2025.

En esa línea, siempre en pos de revolucionar 100 por ciento el Mundial de Clubes, la entidad que preside Gianni Infantino adelantó hace unas semanas que planeaba, incluso, cambiar el diseño del trofeo. Y al respecto, dio a entender que avanzaron en esta idea con una publicación realizada este martes 3 de septiembre en sus cuentas de redes sociales oficiales, con la que anunciaron que el miércoles 4 habrá un nuevo anuncio relacionado con la competencia.

Los otros dos cambios que aplicó la FIFA para el Mundial de Clubes 2025

Además del trofeo, la FIFA decidió cambiar el naming y el logo para la edición 2025 del campeonato global de equipos. El nombre oficial -que ya lo estuvo utilizando en las recientes publicaciones del torneo en su sitio web oficial- es ‘Mundial de Clubes FIFA 2025’ y en inglés ‘FIFA Club World Cup 2025’. En tanto que en lo que respecta al distintivo se irá modificando para cada edición, tal como se aplicó en las ediciones anuales entre 2005 y 2023.

Solo quedan definir dos plazas para el Mundial de Clubes 2025

Una de las plazas corresponde a Conmebol, la cual se develará con la Copa Libertadores 2024 (será para el campeón en caso de que ya no esté clasificado, de lo contrario quedará a disposición de la tabla de coeficientes), y la otra a la MLS de los Estados Unidos, que aún no notificó cómo asignará al ocupante (puede ser para el campeón de la liga 2024 o para el ganador de un partido entre el campeón de la liga y el vencedor de la US Open Cup. Todo a definir).