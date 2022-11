El ex jugador de River Plate y de la selección uruguaya da sus sensaciones sobre La Celeste a horas de que la Copa del Mundo ponga primera para los hombres de Diego Alonso. Entrevista exclusiva de Bolavip.

Antonio Valentín Alzamendi Casas (Durazno, Uruguay, 1956), supone una de las grandes glorias del fútbol charrúa a lo largo del siglo XX, donde este por entonces extremo consolidó su carrera a base de goles que superan el paso del tiempo y que inmortalizaron su nombre en las grandes citas de La Celeste. En una entrevista exclusiva para Bolavip, el ídolo de River Plate analiza al combinado de Diego Alonso horas antes del debut por Qatar 2022.

Desde su querido Uruguay y a los 66 años, Alzamendi repasa ante nuestros micrófonos una carrera de ensueño en La Celeste, donde los Mundiales de México 1986 e Italia 1990 se encuentran acompañados por una Copa América de 1987 donde un tanto de sus piernas eliminaba a la local Argentina de Diego Armando Maradona para poner a los Orientales en la definición del torneo. Dichos hitos y mucho más en una entrevista exclusiva de Bolavip.

A horas de que la selección uruguaya de fútbol ponga primera en Qatar 2022 frente a Corea del Sur, preguntamos a Alzamendi por el momento de La Celeste, por la salida de Óscar Washington Tabárez y por supuesto por el momento que vive un club como River Plate, donde Alzamendi también es leyenda. Así ve el histórico ‘wing’ el momento los charrúas.

¿Qué pasa por la cabeza horas antes de jugar un Mundial?

“Es el principio de la ilusión más grande que tiene uno como chico. Es disfrutar al máximo con la responsabilidad que se tiene en este tipo de cita. Es el sitio máximo donde puede estar un jugador. Es ser tema de conversación de todo el mundo, un logro sin comparaciones. El primer partido es lo más importante”.

El atípico calendario

“Es difícil saber si el calendario va a cambiar algo. El jugador va a tener el nerviosismo y el hambre de siempre. No creo que sea un Mundial diferente a otros en ese sentido, a largo plazo la historia será distinta”.

La Celeste de Diego Alonso

“Es una selección joven, con jugadores sensacionales. Nosotros los uruguayos tenemos una forma de encarar los partidos que pasa por no ilusionarnos, sino ir yendo poco a poco. Siempre vamos a estar entusiasmados pero hay que ir poco a poco. Nadie va a querer enfrentar a Uruguay, estamos convencidos de la forma en la cual jugamos”.

¿Se fue injusto con el Maestro Tabárez?

“Yo en lo personal siempre dije que era injusticia. Nos tocó Brasil y Argentina en un momento donde no veríamos bien, después fuimos a la altura y después tuvimos esos partidos que ganamos para ir al Mundial. No creo que era el momento de cesarle, pero a lo mejor la decisión se demoró un poco. Para mí fue injusto”.

“Alonso es un técnico joven y nunca es fácil, porque va a tener una primera vez en la Copa del Mundo. Ojala con estos jugadores como Valverde, Betancourt, Araujo, Vecino, Darwin Núñez, Cavani y Luis Suárez pueda salir todo de la mejor manera. Estamos bien, pero no tenemos un gran número de recambios en el banco”.

¿Dónde está el límite de Uruguay?

“Hay que ir partido a partido, pero después de octavos y a un partido Uruguay va a ser muy peligroso. Uruguay a 90 minutos es muy bravo, pero lo más importante en este momento es la primera fase”.

Última Copa de Cavani, Suarez y Godín…

“Creo que nos van a dar una gran mano, tiene experiencia en Mundiales y son jugadores de alto nivel. A Cavani o a Suárez no les puedes regalar un metro. Creo que dos de ellos irán de titulares en cada encuentro”.

¿Podrá Sudamérica romper la racha Europea?

“Estamos en condiciones de ganarlo creo. Tanto Argentina como Brasil se encuentran preparados y son candidatos. Argentina es la principal candidata para mí. De Europa sabemos que Francia está ahí, a Alemania nunca hay que darlo por muerto, pero creo que este Mundial puede volver a Sudamérica”.

Que significo para usted México 1986…

“Fue lo máximo para mí, el primer Mundial que jugué y un momento inolvidable. Es difícil ponerle palabras a lo que es pararse ahí”.

¿Qué significa marcar en un Mundial?

“Se me reconoce mucho por ese tanto a la Alemania de Lothar Mathhaus, por el que le hice al Steaua Bucarest y por el que le hice a la Argentina en la Copa América de 1987. Son goles que quedan escritos en la historia de los países, fue la primera vez que Uruguay podría marcarle a Alemania en los Mundiales”.

¿Hay algún Alzamendi en esta selección?

“De estilo no la verdad, pero tampoco un Ruben Paz ni un Sosa, pero si veo jugadores en el medio que nos a van a hacer muy fuertes. Los Valverde, Betancourt, Núñez y Araujo nos van a dar alegrías. Han renovado la selección y le dan un juego más rápido”.

La actualidad de River

"Para muchos marcaste el gol más importante de la historia del club en esa final de la intercontinental contra el Steaua. ¿Supone un lunar al ciclo de Marcelo Gallardo no haber podido ganar ese título?", le preguntamos a un Antonio Alzamendi cuyo tanto ante los rumanos supone el único título de la vieja Copa Intercontinental para los Millonarios.

“Para mí lo que hizo Gallardo es impresionante, no cualquiera puede hacer lo que hizo Marcelo durante 8 años. Jugar finales y ganar campeonatos no es para cualquiera, no hay ningún tipo de mancha por lo del Mundial de Clubes. Para mi Gallardo es uno de los mejores entrenadores del planeta en este momento, entrena muy bien y está listo para ir a Europa, pocos pueden mantenerse como lo hizo el en River. Va a ser cada vez más difícil que los equipos de Sudamérica ganen o compitan a nivel de clubes contra los europeos”.

¿Opiniones sobre Martín Demichelis?

“Es una expectativa nueva, la vara va a estar alta. La gente de River está acostumbrada a ganar, no sirve ser segundo, solo ganar. No es algo fácil, pero la gente exigirá buen juego y el viene demostrando poco a poco ser un buen entrenador. Tiene una prueba de oro ahora, pocos equipos van a exigirle como River”.

