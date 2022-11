La selección de Uruguay quiere ser protagonista en el Mundial de Qatar 2022. Luego de sufrir durante todas las Eliminatorias Conmebol, la llegada de Diego Alonso a la dirección técnica le cambió la cara y le dio la confianza a 'La Celeste' para poder encaminar la clasificación a la Copa del Mundo en las fechas finales. Ahora, el entrenador debe tomar decisiones importantes pensando en la cita mundialista.

La gran incógnita que tiene Alonso pasa por la delantera de la selección uruguaya. Tiene tres goleadores natos y que le pueden aportar mucho gol al equipo: Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez. De estos tres atacantes, se presume que dos puedan ser titulares, aunque también podría jugar uno solo. ¿Los tres juntos? Parece la opción más difícil, pero no se descarta.

De los tres, los dos delanteros que llegan con más rodaje son Darwin Núñez y Luis Suárez. Ambos han sido titulares tanto en Liverpool FC (Inglaterra) como en Nacional (Uruguay) y han tenido buenos aportes goleadores. Núñez metió nueve goles en 18 partidos, mientras que 'Lucho' hizo ocho tantos en 16 encuentros.

En tanto, el estado físico de Cavani es su principal inconveniente. Si bien llegó a jugar siete partidos con Valencia, marcó cuatro goles, pero su entrenador Gennaro Gattuso reveló que sufría problemas en su tobillo y, por eso, no pudo jugar el último partido antes del parón por el Mundial. Si no llega a estar bien físicamente, es posible que no arranque como titular ante Corea del Sur.

Así, Diego Alonso se podría inclinar por la dupla Suárez y Núñez, que ya han jugado juntos en, al menos, nueve partidos en la selección de Uruguay. El último fue en el partido amistoso ante Canadá donde 'Lucho' asistió a Darwin para uno de los goles de 'La Celeste'.

Una última posibilidad es que el entrenador charrúa decida poner a uno solo de los delanteros y acompañarlo por dos extremos (Pellistri y Canobbio pueden ser opciones) o elegir otras variantes tácticas (De Arrascaeta y otros mediocampistas más adelantados). En tal caso, entre los tres, ahí deberá decidir Alonso, según a quien vea mejor.