Bienvenidos a la primera jornada definitiva de la Copa del Mundo, al momento de empezar a hacer cuentas y los 90 minutos más importantes de toda la fase de grupos del torneo. Desde Bolavip y a horas de que comience el último round de la primera fase de Qatar 2022, te contamos que necesita cada selección para decir presente en octavos del Mundial.

Con la mitad del torneo siendo ya una realidad, la primera Copa del Mundo en Oriente Medio tendrá hoy sus primeros compromisos para elegir a esas 16 selecciones que desde este mismo sábado buscarán arrebatarle la corona a la Francia de Kylian Mbappé. Quedan 90 minutos de mucha intensidad, goles, momentos para el recuerdo y por encima de todo, de hacer cuentas.

Y es que si bien existen ya selecciones tanto clasificadas como eliminadas, más del 80% de los cupos para los octavos de final de Qatar 2022 se encuentran todavía vacantes. A solo unas horas de que esos Ecuador vs. Senegal y Países Bajos vs. Qatar abran la tercera jornada de la fase de grupos, así se encuentran las cuentas de cada combinado para meterse entre los 16 mejores de la primera Copa del Mundo en Oriente Medio.

Grupo A

A los neerlandeses les vale con igualar ante la eliminada Qatar para decir meterse en octavos, a Senegal solo la victoria ante Ecuador y a los de Gustavo Alfaro el hecho de seguir invictos en un Mundial donde todos miran de reojo a una de las selecciones que viene animando el certamen. Qatar, sin chance alguna.

Grupo B

A Inglaterra le vale con igualar ante Gales para clasificar, Irán solo tiene que empatar con Estados Unidos para avanzar por primera vez en su historia a dicha instancia y los norteamericanos tendrán que vencer a los pupilos de Queiroz para avanzar de fase. A Gareth Bale y compañía solo les sirve ganar por cuatro goles a sus vecinos del Reino Unido para tener alguna posibilidad con un empate en el otro encuentro.

Grupo C

Polonia con el empate avanzará de fase, Argentina necesita ganar a Lewandowski para no depender de un México vs. Arabia Saudita que será clave en el devenir de la zona. El Tata Martino necesita un triunfo y que la Albiceleste no sume para tener chances, mientras que Hervé Renard se encuentra solo a una victoria de realizar la hazaña del torneo.

Grupo D

Para seguir con vida, Túnez necesita de una goleada ante la Francia de Mbappé, donde el empate les pone primeros de zona. Por su parte, Dinamarca y Australia disputan un cupo a octavos donde ahora mismo los oceánicos se encuentran por delante en la tabla. Los nórdicos, obligados a vencer para meterse en octavos.

Grupo E

Nadie se encuentra clasificado en uno de los emparejamientos que más sorpresas ha dado hasta aquí. España será equipo de octavos con un empate ante Japón, donde la victoria les sitúa entre las mejores 16 selecciones del mundo. Alemania por su parte, debe derrotar a Costa Rica por varios goles mientras le prende velas a La Roja. Un triunfo Tico pone a los de Suárez en la próxima instancia.

Grupo F

Marruecos es la sensación del grupo y apenas un punto contra Canadá les separa de romper con todo en una zona donde Bélgica vs. Croacia apunta a definir al otro miembro de octavos de final. Quien falle en dicho duelo de combinados europeos, con todas las papeletas para quedar afuera de Qatar 2022.

Grupo G

Brasil ya es puntero y clasificado para la siguiente fase, por lo que un empate con Camerún pondrá a Tite y compañía frente al segundo del Grupo H. Los africanos buscarán tres puntos que les hagan soñar, una victoria por varios goles y que como mucho Suiza vs. Serbia termine en empate. El ganador de dicho choque, con grandes chances de poner su bandera entre las 16 mejores del certamen.

Grupo H

Portugal llega al último choque de la fase de grupos como clasificado de una zona donde el choque con Corea deL Sur (a la que solo le vale ganar por varios goles y que Ghana no venza a Uruguay) marcará el futuro de africanos y La Celeste. Los charrúas, obligados a golear, a prenderle velas a CR7 y a evitar un empate con Ghana que podría a los de Otto Addo a un paso de octavos.

