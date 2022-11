Por segundo encuentro consecutivo y tras haber sido elegido como MVP, Kylian Mbappé se niega a hablar con los medios en rueda de prensa. Los medios no dudan que dicha postura va más allá de Qatar 2022.

¿Por qué Mbappé ha decidido no hablar durante Qatar 2022?

Francia ya se encuentra en los octavos de final de la Copa del Mundo y buena parte de dicho hecho tiene que ver con los goles de quien con apenas 23 años buscará igualar a Pelé en los Mundiales. Kylian Mbappé, nuevamente MVP con Le Bleus y nuevamente sin participar en la rueda de prensa post encuentro en Qatar 2022. ¿Por qué no habla el delantero del PSG en Oriente Medio?

Uno a los australianos, dos ante la rebelde Dinamarca y ya igualado con mitos de Le Bleus como Thierry Henry en Copas del Mundo. Así es el presente de un Kylian Mbappé que brilla en Qatar, que amenaza con romper con todas las marcas posibles y que sigue apostando por un silencio tras el pitido final que genera preguntas en Francia o España. Todo va más allá del Mundial en Doha.

Recordemos que tal y como indican los protocolos de FIFA para el torneo, entrenador y MVP del partido hablarán tras el final del choque en la Copa del Mundo. Tal y como ocurriese ante Australia en la apertura del Grupo D, Mbappé no se presentó en sala de prensa y únicamente Didier Deschamps apareció para analizar el encuentro. Se viene nueva multa para la Federación Francesa de Fútbol.

Silencio atroz

L’Equipe y MARCA coinciden en que la postura del delantero de no charlar con la prensa en medio de lo que supone su segunda Copa del Mundo parte del hecho de no querer ser consultado por su futuro. Tras la renovación con PSG hasta 2024 aparecieron diversos informes que marcaban el deseo de Mbappé por romper su contrato en la capital francesa, su descontento con el proyecto y su mala relación con compañeros como Lionel Messi o Neymar. Kylian no quiere preguntas.

Varios miles de dólares tendrá que pagar la FFF por dicha decisión y si bien resta por saber si será Mbappé o el ente quien se haga cargo de la sanción (todo llega en medio de la disputa del delantero con Noel Le Graet por sus derechos de imagen en la selección), el goleador de Qatar 2022 vuelve a apostar por un silencio en Oriente Medio que se encuentra directamente relacionado para MARCA o L’Equipe con las preguntas que habría sobre su futuro.

Siete tantos acumula hasta aquí en las Copas del Mundo un Kylian Mbappé que seguirá luchando por llevar a Francia a su tercera estrella, por romper los récords más ostentos del torneo y por no charlar con los medios sobre los interrogantes que existen sobre un futuro que lejos parece de estar anclado en París.

