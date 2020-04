¿Catar 2023? FIFA estaría analizando postergar un año el Mundial

Este año, no era una temporada cualquiera a nivel selecciones: iban jugarse las máximas competencias de cada confederación, entre ellas la Copa América y la Eurocopa, pero también los Juegos Olímpicos de Tokio. No obstante, ahora de eso no hay nada. La pandemia del coronavirus obligó a postegar todos los eventos deportivos para el próximo año, como mínimo lógicamente.

Para esta altura del 2020 ya debía haberse disputado la Fecha FIFA de marzo y se debía haber estado ultimando detalles para los partidos de mediados de año. Los calendarios y la reprogramación han tenido innumebrales cambios, pero la última información es que podría postegarse hasta la Copa del Mundo de Catar. Sí, el torneo que debe disputarse en 2022 podría tardar aún más tiempo en llegar.

Este miércoles, según el programa radial La Oral Deportiva, informaron que el ente madre del fútbol mundial analizaría postegar un año el Mundial: "La FIFA analiza fuertemente postergar el mundial de Qatar 2022, pasarlo al 2023, dependerá de la respuesta de los dirigentes del fútbol", aseguró el periodista Fernando Niembro en su programa. Además, agregó que la postura de UEFA, de presionar a las confederaciones del Viejo Continente en terminar lo antes posible los campeonatos, ayudaría a evitar dicha postergación.

Según el periodista @LeanIllia, la FIFA estaría evaluando la posibilidad de postergar la Copa del Mundo de Qatar ���� hasta el 2023. Sería por el efecto arrastre y el poco tiempo que habría para desarrollar unas Eliminatorias con normalidad...



Niembro hasta anunció que Catar dio el visto bueno para la reprogramación de la Copa del Mundo y nos dio detalles de cómo titular esta nota: "Si yo tuviera que titular en un portal web o en una agencia de noticias, pondría en potencial o entre signos de interrogación: ¿Se posterga el Mundial de Catar?". Hoy es realmente una incógnita entre los calendarios de las selecciones internacionales.

Hoy por hoy, con apenas una Fecha FIFA suspendida, los tiempos son justos para jugarse en tiempo y forma todas las eliminatorias de los conjunto nacionales. Si se tiene en cuenta que las informaciones dan cuenta que los partidos a nivel selecciones podrían recién volver a disputarse el año que viene, los tiempos no dan por ningún lado para que se completen todos los compromisos.

