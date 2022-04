El viernes 1° de abril se realizó el sorteo de la Copa del Mundo 2022 en el Centro de Exposiciones y Congresos ubicado en Doha. Los aficionados alrededor del mundo ya saben contra quién jugará su selección en el campeonato de fútbol más importante.

+Qatar 2022 | ¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa del Mundo?

Aún restan saber tres plazas, las cuales se definirán de los duelos entre Gales vs. Escocia/Ucrania (con día y horario a confirmar), Perú vs. Australia (13 de junio) y Costa Rica vs. Nueva Zelanda (14 de junio).

+Las casas de apuestas hablaron: ¿Cuál es la selección favorita para ganar la Copa del Mundo 2022 de Qatar?

Esta edición del Mundial será la primera en disputarse en el otoño correspondiente al hemisferio norte. El partido inaugural del certamen se llevará a cabo el 21 de noviembre del 2022 y el torneo terminará el 18 de diciembre de 2022. La razón por la que se juega en esa fecha tiene que ver con el clima, ya que, en junio y julio, las temperaturas del país asiático llegan a los 50° grados.

+Bolavip analizó el sorteo de la Copa del Mundo 2022

¿Cómo quedaron conformados los grupos de Qatar 2022?

Grupo A

A1: Qatar

A2: Ecuador

A3: Senegal

A4: Países Bajos

Grupo B

B1: Inglaterra

B2: Irán

B3: Estados Unidos

B4: Gales / Escocia / Ucrania

Grupo C

C1: Argentina

C2: Arabia Saudita

C3: México

C4: Polonia

Grupo D

D1: Francia

D2: Perú / Australia

D3: Dinamarca

D4: Túnez

Grupo E

E1: España

E2: Costa Rica / Nueva Zelanda

E3: Alemania

E4: Japón

Grupo F

F1: Bélgica

F2: Canadá

F3: Marruecos

F4: Croacia

Grupo G

G1: Brasil

G2: Serbia

G3: Suiza

G4: Camerún

Grupo H

H1: Portugal

H2: Ghana

H3: Uruguay

H4: Corea del Sur

Grupo A: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Lunes 21/11

Senegal vs. Países Bajos (13:00 horas Al Thumama Stadium).

Qatar vs. Ecuador (19:00, Al Bayt Stadium).

FECHA 2 - Viernes 25/11

Qatar vs. Senegal (16:00, Al Thumama Stadium).

Países Bajos vs. Ecuador (18:00, Khalifa International Stadium).

FECHA 3 - Martes 29/11

Países Bajos vs. Qatar (18:00, Al Bayt Stadium).

Ecuador vs. Senegal (18:00, Khalifa International Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo B: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Miércoles 23/11

Alemania vs. Japón (16:00, Khalifa International Stadium).

España vs. Costa Rica/Nueva Zelanda (19:00, Al Thumama Stadium).

FECHA 2 - Domingo 27/11

Japón vs. Costa Rica/Nueva Zelanda (13:00, Ahmad Bin Ali Stadium).

España vs. Alemania (22:00, Al Bayt Stadium).

FECHA 3 - Jueves 1/12

Japón vs. España (22:00, Khalifa International Stadium).

Costa Rica/Nueva Zelanda vs. Alemania (22:00, Al Bayt Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo C: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Martes 22/11

Argentina vs. Arabia Saudita (13:00, Lusail Stadium).

México vs. Polonia (19:00, Stadium 974).

FECHA 2 - Sábado 26/11

Polonia vs. Arabia Saudita (16:00, Education City Stadium).

Argentina vs. México (22:00, Lusail Stadium).

FECHA 3 - Miércoles 30/11

Polonia vs. Argentina (22:00, Stadium 974).

Arabia Saudita vs. México (22:00, Lusail Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo D: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Martes 22/11

Dinamarca vs. Túnez (16:00, Education City Stadium).

Francia vs. Perú/Australia (22:00, Al Janoub Stadium).

FECHA 2 - Sábado 26/11

Túnez vs. Perú/Australia (13:00, Al Janoub Stadium).

Francia vs. Dinamarca (19:00, Stadium 974).

FECHA 3 - Miércoles 30/11

Túnez vs. Francia (18:00, Education City Stadium).

Perú/Australia vs. Dinamarca (18:00, Al Janoub Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo E: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Miércoles 23/11

Alemania vs. Japón (16:00, Khalifa International Stadium).

España vs. Costa Rica/Nueva Zelanda (19:00, Al Thumama Stadium).

FECHA 2 - Domingo 27/11

Japón vs. Costa Rica/Nueva Zelanda (13:00, Ahmad Bin Ali Stadium).

España vs. Alemania (22:00, Al Bayt Stadium).

FECHA 3 - Jueves 1/12

Japón vs. España (22:00, Khalifa International Stadium).

Costa Rica/Nueva Zelanda vs. Alemania (22:00, Al Bayt Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo F: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Miércoles 23/11

Marruecos vs. Croacia (13:00, Al Bayt Stadium).

Bélgica vs. Canadá (22:00, Ahmad Bin Ali Stadium).

FECHA 2 - Domingo 27/11

Bélgica vs. Marruecos (16:00, Al Thumama Stadium).

Croacia vs. Canadá (19:00, Khalifa International Stadium).

FECHA 3 - Jueves 1/12

Croacia vs. Bélgica (18:00, Ahmad Bin Ali Stadium).

Canadá vs. Marruecos (18:00, Al Thumama Stadium).

*Horarios de Qatar

Grupo G: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Jueves 24/11

Suiza vs. Camerún (13:00, Al Janoub Stadium).

Brasil vs. Serbia (22:00, Lusail Stadium).

FECHA 2 - Lunes 28/11

Camerún vs. Serbia (13:00, Al Janoub Stadium).

Brasil vs. Suiza (19:00, Stadium 974).

FECHA 3 - Viernes 2/12

Camerún vs. Brasil (22:00, Lusail Stadium).

Serbia vs. Suiza (22:00, Stadium 974).

*Horarios de Qatar

Grupo H: fechas, horarios y sedes

FECHA 1 - Jueves 24/11

Uruguay vs. Corea del Sur (16:00, Education City Stadium).

Portugal vs. Ghana (19:00, Stadium 974).

FECHA 2 - Lunes 28/11

Corea del Sur vs. Ghana (16:00, Education City Stadium)

Portugal vs. Uruguay (22:00, Lusail Stadium)

FECHA 3 - Viernes 2/12

Corea del Sur vs. Portugal (18:00, Education City Stadium)

Ghana vs. Uruguay (18:00, Al Janoub Stadium)

*Horarios de Qatar

¿Cuándo se juegan el resto de los partidos?

Octavos de final

Sábado 3 de diciembre

18.00hs: 1A vs 2B (49)

22.00hs: 1C vs 2D (50)

Domingo 4 de diciembre

18.00hs: 1D vs 2C (52)

22.00hs: 1B vs 2A (51)

Lunes 5 de diciembre

18.00hs: 1E vs 2F (53)

22.00hs: 1G vs 2H (54)

Martes 6 de diciembre

18.00hs: 1F vs 2E (55)

22.00hs: 1H vs 2G (56)

Cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

18.00hs: G53 vs G54 (58)

22.00hs: G49 vs G50 (57)

Sábado 10 de diciembre

18.00hs: G55 vs G56 (60)

22.00hs: G51 vs G52 (59)

Semifinal

Martes 13 de diciembre

22.00hs: G57 vs G58 (61)

Miércoles 14 de diciembre

22.00hs: G59 vs G60 (62)

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

18.00hs - Khalifa Internacional Stadium

Final

Domingo 18 de diciembre

18.00hs - Lusail Stadium

*Horarios de Qatar

+Destino Qatar: Especial de TNT Sports

Horarios de los partidos