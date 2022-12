No es muy habitual ver que una final de Mundial se defina entre dos conjuntos no europeos, por lo que repasaremos cuándo fue la última vez que esto ocurrió.

Estamos en la búsqueda de los conjuntos que van a componer ni más ni menos que la gran final del Mundial de Qatar 2022, la cual ya posee en Argentina al primer aspirante al título del partido a disputarse el domingo 18 de diciembre. Lo que queda saber es qué pasará con el choque que Francia y Marruecos protagonizarán.

Los que quedan en camino son dos equipos con realidades absolutamente distintas en cuanto a la conformación y funcionamiento del plantel, omitiendo por un instante las diferencias económicas y de regularidad para forjar cuadros competitivos para cada edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, el certamen viene otorgando sorpresas y no hay que sentenciar nada desde el inicio...

Sobre eso último, si los "Leones del Atlas" logran dar el batacazo será un hecho más que histórico e inédito, ya que África nunca tuvo una presencia en semifinales y más aún en finales a partir de la llegada de los marroquíes aquí. También implicaría una final sin conjuntos del viejo continente, del cual descubriremos cuándo fue la última vez que esto ocurrió.

¿Cuándo fue el último Mundial que no tuvo selecciones europeas en la final?

Atención porque luego hay una aclaración a ejercer en una de ellas. El último Mundial que no tuvo a selecciones de Europa en la final fue en Uruguay 1930, casualmente el primero de la historia. Allí fue cuando el país sede le ganó a Argentina por 4-2 con goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Iriarte, Héctor Castro, Carlos Peucelle y Guillermo Stábile.

Ahora bien, ¿por qué no se toma o sí debería tomarse en cuenta lo que pasó en Brasil 1950? Aquel partido entre Uruguay y el "Scratch" no era una final, sino la última jornada de una liguilla en la cual cuatro equipos definían al próximo campeón, definición ejercida únicamente en dicho certamen. Como Suecia y España no poseían chances matemáticas, el duelo de la tercera jornada entre los sudamericanos significó una especie de "final" ya que los brasileños precisaban mínimamente del empate para campeonar y los uruguayos de la victoria, aconteciendo este último por 2-1 en el recordado "Maracanazo" con Friaça, Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia como goleadores.

