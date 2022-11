Inició la participación para Francia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y lo hizo por todo lo alto con un contundente resultado de 4-1 sobre Australia, que por un momento se ilusionó con la épica, ya que empezó ganando, pero al paso del tiempo todo se les derrumbó.

Y es que efectivamente la situación empezó a pedir de boca para los oceánicos, ya que apenas a los 9 minutos de iniciado el partido, Craig Goodwin, tras un centro a ras de piso desde el sector derecho del terreno de juego apareció para empujar la pelota y, para ese instante, dar la sorpresa.

Los dirigidos por Didier Deschamps tuvieron decoro, no se desesperaron y con elaboración se fueron acercando sobre el pórtico rival para lograr lo que más adelante se iba a dar, sumar los tres puntos para, desde la primera fecha, ser líder del Grupo D del torneo.

Cuando el cronómetro circulaba por el minuto 27, Adrien Rabiot se impuso por los aires del estadio Al Janoub, y tras un centro de Theo Hernández, cabeceó para poner la paridad. El centro lo hizo un jugador recién ingresado, ya que Theo reemplazó a su hermano Lucas, quien al parecer presentó una dura lesión.

Cinco minutos más adelante, Olivier Giroud apareció, como buen cazador de área que es y después de un ‘pase de la muerte’ puso el tanto con el que los Galos definitivamente se fueron adelante en el marcador y con el tanto que fue encaminando la victoria.

Lo que terminó como un monólogo por parte de los franceses, en el segundo tiempo no fue tanto así, ya que le cedieron algo de protagonismo a los de amarillo, sin embargo, no estuvieron claros y por momentos no sabían como atacar lo bien formado que estaban Les Blues.

Pero ante la ausencia de Karim Benzema, por lesión, en Francia apareció Kylian Mbappé, la gran figura de PSG, quien también de cabeza al palo más lejano del arquero anotó el tercero de la cuenta; esto tras un gran centro con curva por parte de Ousmane Dembélé.

A falta de 19 minutos para la finalización del encuentro, de nuevo apareció el delantero de Milan, Giroud, quien tras pase flotado del socio de todos, Mbappé, se levantó y de cabeza sentenció el cuarto y definitivo gol de los franceses que empezaron su defensa del titulo por todo lo alto. ¡Ah! Y el gol fue histórico para él, ya que de esta manera igualó a Thierry Henry como el más goleador de la historia con 51 anotaciones.

Con las cosas así Francia sumó sus primeros tres puntos del torneo, y desde ya es líder en el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Australia, es último de la zona sin unidades. Dinamarca y Túnez empataron y cada uno va con un entero.

