Las grandes figuras de la historia del fútbol se concentraron en Doha por el Mundial de Qatar 2022 y el campeón de Alemania, Lothar Matthäus ha hablado en exclusiva con Bolavip en la previa de la gran final entre Argentina y Francia. El ídolo teutón opinó sobre la eterna comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Argentina se ha anotado una nueva presencia en la final de la Copa del Mundo con la posibilidad de que Lionel Messi sume, finalmente, el ansiado trofeo. Esto ha disparado, una vez más, las comparaciones entre La Pulga y Diego Armando Maradona.

El campeón del mundo, Lothar Matthäus habló en exclusiva con Bolavip sobre su relación con el Pelusa, con quien coincidió tanto a nivel de selecciones como en el fútbol italiano. "Maradona y yo éramos amigos. Tuvimos mucha competencia de alto rendimiento no solo en cosas internacionales sino también en la Serie A".

El alemán fue cuestionado por la icónica camiseta de Maradona que donó recientemente al museo de Madrid. "Diego falleció y yo tenía muchos recuerdos en casa. Me contacté con un chico de Argentina que abrió un museo en Madrid. Tenía esa camiseta de la final de 1986, la cambiamos después de 45 minutos y siempre estuvo en casa. Dársela al museo le iba a dar más presencia, entonces devolví la camiseta. La camiseta no era mía, era de Argentina".

¿Messi superará a Maradona?

Matthäus se sinceró en la previa de la final y consideró que Messi no superará a Maradona incluso sumando la Copa del Mundo. "No, estaría al mismo nivel de Maradona, pero no lo puede superar. Cuando gane la Copa del Mundo en su partido número 26 estaré muy feliz por él".

