“Mi función es correr hasta que no pueda más, hasta que me revienten las piernas”, en boca de Federico Valverde simboliza una definición de vida. Una tan grande que lo catapultó al tejido central del corazón del Real Madrid y, por esencia, de la Selección de Uruguay.

Las palabras de Valverde lo definen por completo. Pero el uruguayo de 24 años (22 de julio de 1998) es mucho más que eso. Oficio y elegancia sumados a goles claves lo alzan hace tiempo a un nivel superlativo.

Tanto que, en poco tiempo, este todoterreno formado en Peñarol cumplió su sueño: que todo el Santiago Bernabéu coree su nombre y lo pondere como un esencial del equipo más poderoso y ganador del mundo.

Su desarrollo prematuro lo tuvo en los ojos de Oscar Washington Tabárez, ex DT de la Selección charrúa, desde que Valverde tenía 13 años. Conocedor puro, el Maestro Tabárez vio en el volante mucho más que a un aguerrido jugador. “A Fede lo conozco desde que tenía 13 años. Seguí toda su evolución. Era un futbolista muy distinto al que es ahora. Era chiquito, flaquito. Y era distinto en rasgos de su personalidad; era extremadamente tímido. Pero ya los entrenadores de sus categorías en su club y en la Selección vieron que tenía cosas que no tienen los jugadores comunes, sobre todo una visión de juego sorprendente para tan corta edad”, contó en 2019 el Maestro. Integrante de las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 antes de recalar en la mayor, Tabárez lo cuidó y tuvo presente porque sabía que allí había un diamante pulido que aún podía mejorar.

La esencia de los Valverde se edificó desde el trabajo como máximo tesoro a exponer. Su papá, Julio, trabajó como seguridad en casinos y fue vendedor ambulante en calles de Montevideo. Y su madre, Doris, vendió ropa de segunda mano. Desde esa casa de clase media, Valverde empezó a forjar su sueño, su gran sueño: dejar de volar como un “pajarito” (tal como le decían de chiquito por su tamaño y su manera de correr) y convertirse en jugador profesional.

En las inferiores de Peñarol se hizo rápidamente esencial. Tanto que, en 2015 y con 16 años, fue a probarse al Arsenal inglés que ofreció a los carboneros 3,5 millones de euros por la promesa uruguaya que ya descollaba en las selecciones juveniles de su país.

Tras aquella prueba regresó a Montevideo y, en no más de tres meses, pasó a jugar en la Primera. Con ese paso apareció el Real Madrid que se lo aseguró por 5 millones de euros, pero bajo una condición: que Valverde se integrara al plantel Merengue recién cuando cumpliera 18 años.

Antes de desembarcar en el Real Madrid, el volante pasó por la filial, el Castilla, con Santiago Solari como entrenador. Sin lugar en el equipo principal, porque Zinedine Zidane no lo veía listo para dar el gran salto, el uruguayo fue cedido a préstamo al Deportivo La Coruña. La decisión marcó un cismo para la familia Valverde que recibió de Zidane un espaldarazo. Lo que quería el técnico francés era potenciar al jugador para que siguiera creciendo a partir de la continuidad.

Tiempo después, Valverde regresó al Madrid y se convirtió en uno de los estrategas y lugartenientes del medio campo blanco, donde ganó una Champions League, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

Selección uruguaya:

Tal vez su gran frustración fue no ser parte de la Selección de su país en Rusia 2018, a pesar de ser parte de la última parte del proceso y de convertir un gol clave, en el camino uruguayo a ese Mundial, ante Paraguay en Asunción. “Me tocó sufrir mucho cuando me quedé afuera porque para cualquier jugador ir al Mundial con su selección es lo mejor que puede haber”, contó Valverde en una entrevista. Y agregó: “Quedar afuera me dolió, pero eso me ayudó a mejorar como futbolista y seguir creciendo en cada aspecto. Gracias a Dios hoy tengo esta oportunidad y voy a aprovecharla al máximo e intentaré demostrar por qué puedo estar en un Mundial”.

El tiempo pasó y Valverde es hoy el dueño del medio campo del equipo que dirige Diego Alonso. En Qatar 2022, Uruguay integrará el Grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur. Además de Valverde, Uruguay reposa sus planes en la nueva generación integrada por Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz que se suman a los experimentados Fernando Muslera, Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Todos los partidos del Grupo H (*):

Fecha 1:

Uruguay vs. Corea del Sur , jueves 24 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación.

, jueves 24 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación. Portugal vs. Ghana, jueves 24 de noviembre, a las 19, estadio 974.

Fecha 2:

Corea del Sur vs. Ghana , lunes 28 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación.

, lunes 28 de noviembre, a las 16, estadio Ciudad de la Educación. Portugal vs. Uruguay, lunes 28 de noviembre, a las 22, estadio Icónico de Lusail

Fecha 3:

Corea del Sur vs. Portugal , viernes 2 de diciembre, a las 18, estadio Ciudad de la Educación.

, viernes 2 de diciembre, a las 18, estadio Ciudad de la Educación. Ghana vs. Uruguay, viernes 2 de diciembre, a las 12, estadio Al Janoub.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.