Francia ha salido campeón del mundo en dos ocasiones, ambas en 20 años. La primera en 1998 de la mano de un inmaculado Zinedine Zidane y la otra, en Rusia 2018 con un joven Kylian Mbappé como la gran figura de la consagración. Aunque esos 20 años fueron una montaña rusa para los franceses.

Hubo resultados muy buenos y también muy malos. Pero también en esas dos décadas jugaron cuatro de los máximos cinco goleadores que tiene el seleccionado francés. Por ese motivo, un repaso con los jugadores con más goles en la historia de la Selección de Francia.

5) Karim Benzema:

Probablemente, Benzema es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Su reciente Balón de Oro así lo indica. Por diversos motivos no representó a Francia en Rusia 2018 y estuvo ausente por unos años. Ahora está de regreso y Qatar 2022 promete ser su Mundial. En 97 encuentros anotó 37 tantos.

4) Michel Platini:

Uno de los jugadores más exquisitos que tuvo el fútbol, uno de esos que ya no existen. Es el único jugador de este listado que no tuvo actividad entre 1998 y la actualidad. No fue campeón del mundo pero pudo conseguir 41 goles.

3) Antoine Griezman:

Griezman es una fija para el seleccionado desde 2014, en ese año jugó su primer Mundial y cuatro años más tarde, en Rusia levantó la Copa del Mundo. Hasta el día de hoy estuvo presente en 110 encuentros y lleva anotados 42 tantos.

2) Olivier Giroud:

Giroud es el nueve indiscutido de Francia desde el 2011 hasta la actualidad. Fue campeón del mundo en Rusia 2018 y si bien en ese torneo no hizo ningún gol, en estos 11 años con Francia ya lleva 49 gritos. Más temprano que tarde superará a Henry y, quizás, en menos partidos (a hoy, 114 cotejos).

1) Thierry Henry:

Tití fue uno de los mejores futbolistas que tuvo Francia a lo largo de su historia. Fue campeón del mundo como local en 1998 y subcampeón en Alemania 2006. También levantó la Eurocopa en el 2000. Entre 1997 y el 2010 fue capaz de anotar un total de 51 goles en 123 partidos.