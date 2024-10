Importantes novedades por una selección de Inglaterra donde ahora mismo sigue sin haber un entrenador confirmado de cara al futuro. Los Tres Leones siguen pensando en el fichaje de Pep Guardiola según relatan los medios británicos. Se trabaja pensando en una seducción que permita unir a las partes de cara al Mundial del 2026. Se han descartado ya cuatro nombres.

Gareth Southgate es historia. Inglaterra asume un nuevo reto tras una Eurocopa para el olvido en el juego y donde una vez más se hincó rodilla en las fases más importantes. Sky Sports asegura que el máximo objetivo de la FA no es otro que un Pep Guardiola que termina contrato en el 2025. Se han bajado ya las opciones de fichar a Graham Potter, Eddie Howe, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel.

“Estoy aquí, estoy muy contento. No puedo decir nada. No sé de dónde ha salido. Estoy realmente satisfecho aquí…Estoy deseando que lleguen los jugadores para empezar a entrenar todos juntos y refrescar lo que tenemos que hacer”, reflexiones del propio Guardiola alrededor de un rumor que empieza a circular cada vez más fuerte en el Reino Unido. En Manchester City para final de año quieren saber que será de su futuro.

Y es que si bien hay Fe en conseguir a enésima renovación del ex entrenador del Barcelona, lo cierto es que tanto la amenaza de una sanción por el juicio ante la Premier y el desgaste de estos años se encuentra más que presente. Inglaterra sueña con Guardiola, Pep ha abierto en el pasado la puerta a pasarse al mundo de naciones y el tiempo apremia.

Hasta agentes libres como Tuchel son descartados en Inglaterra por el sueño de Guardiola: IMAGO

Pero Inglaterra no es la única selección que ha desatado rumores alrededor del futuro de Pep. Brasil también ha sido mencionada como un posible destino de Guardiola de cara a los próximos años. Ambos combinados manejan un presente similar, sin DT de peso en sus filas y con el Mundial del 2026 como gran objetivo de cara lo que viene por delante.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, palabras del propio Guardiola en ESPN Brasil alrededor de la posibilidad de pasarse al mundo de las naciones en no mucho tiempo. Inglaterra ya descarta a los Graham Potter, Eddie Howe, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel.