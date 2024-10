Carlos Zambrano se mostró reflexivo después de todo lo que fue el partido contra Brasil. Fuera de buscar un responsable de la goleada recibida. El capitán de la Selección Peruana quiso ir más allá, asumiendo que la competencia se sigue dando sin ningún problema. La idea es que se sumen una cantidad de puntos, para poder decir presente en el Mundial Norteamérica 2026. El León a su manera, entregó la forma de cómo Perú podría estar en la siguiente cita mundialista.

Para El León, en líneas generales no fue un cotejo del cual puedan levantar cabeza lo más pronto posible. Porque contra la pentacampeona casi ni estuvieron en partido, por lo que termina siendo preocupante cómo se puede ver un futuro positivo a corto plazo. Pero fuera de eso, existen aspectos para poder resaltar como tal: “Somos conscientes que debemos mejorar, igual este partido era buscar un empate siendo realistas. Brasil no es su mejor selección, pero no es nuestro mejor momento tampoco”.

¿Cómo puede llegar la Selección Peruana al Mundial Norteamérica 2026?

Acá es donde Carlos Zambrano expuso lo que podría ser la clave para poder clasificar al Mundial Norteamérica 2026. Si se termina cumpliendo lo que menciona el defensor de Alianza Lima. Estaremos más cerca de poder estar en el torneo organizado por FIFA. Porque seguramente en la interna de la Selección Peruana, tienen claro el camino que se debe seguir: “Ahora a levantar cabeza porque tenemos en mente ganar en casa todos los puntos posibles y de visitar rescatar uno o cuatro, pues ganando todo en casa no nos va a alcanzar”.

¿Cómo jugó la Selección Peruana contra Brasil?

Finalmente, para poder dejar satisfechos a quienes quieren un análisis duro. Carlos Zambrano también dio sus sensaciones de la goleada ante Brasil: “No le encuentro una excusa, simplemente cometimos errores muy tontos que el ‘profe’ nos había comentado: los pases en diagonal no podemos cometerlos. Sea cual sea el hombre que haya cometido el error igual somos una selección, ganamos todos, perdernos todos, hoy en día nos duele. Brasil aprovechó en el segundo tiempo errores nuestros”.

Carlos Zambrano en la Copa América 2024. (Foto: Getty).

¿Cuánto gana actualmente Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la información publicada por el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Káiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente. La ideal del cuadro íntimo es que renueve a final de año por un tiempo más, para poder retirarse en el equipo blanquiazul, como buen hincha que es. Ahí dependerá de como negocien esa situación en la interna.