Croacia certificó su avance a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sin embargo, en su camino el cuadro Ajedrezado ha contado con la presencia de una fanática que ha tanteado el terreno y que ha vestido llamativos outfits, en cada uno de los partidos de su selección.

Y es que no cabe duda que en Qatar son muy radicales respecto a los atuendos de las personas; poco se puede mostrar piel y pese a que abrieron las puertas para el Mundial, desde el país piden respeto por las costumbres que tienen lugar en la nación del Golfo Pérsico.

Lo cierto es que a lo largo de la fase de grupos del torneo, Ivana Knoll, ha acompañado a la selección croata en sus partidos. Pero lo particular de ella, es que parece retar al sistema y muestra más de lo imaginado. Esto, teniendo en cuenta las reglas qataríes.

La modelo y empresaria, que ha sido catalogada como la ‘fanática más caliente de la Copa Mundo', entregó unas declaraciones a TMZ Sports y dice que ha tratado en todo momento de acatar las normas, pero que pese a que su vestimenta, que es algo más de lo permitido, ya contó con el beneplácito de los lugareños.

"Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera”, fueron las apreciaciones de Knoll, quien se ha visto con trajes apretados y luciendo escotes que dan muestra de su voluptuosidad, algo que evidentemente no es común por parte de las mujeres de la zona.

Dentro de sus versiones afirma que el Dress Code en Qatar, con respecto a exhibir más de la cuenta, se ha ‘relajado por completo’ y que su particular manera de vestir ha encantado más a los hinchas locales que hacen presencia en los escenarios deportivos.

Cabe recordar que la bella mujer que apoya a Croacia se ha llevado las miradas por una fotografía en especial, sobre la cual dijo: “no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron”.

De hecho, en el más reciente partido de Croacia, el cual terminó en empate con Bélgica, por la tercera fecha de su zona, la mujer lució un escote, y en el que también mostraba su abdomen trabajado. Aun así, no pasó nada y sige disfrutando de su libertad.

Finalmente, en la entrevista con el medio de comunicación sentenció que: "nunca tuve miedo de ser arrestada por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien usando un bikini. Y si eso merece ser arrestado, luego arrestarme a mí", finalizó.

Ya en cuanto a su vida social, la mujer tiene una cuenta de Instagram en la cual es seguida por más de 900.000 usuarios, quienes le suelen demostrar su cariño, pese a que esté en la cornisa por sus vestidos en cada uno de los partidos de la selección de Croacia.

