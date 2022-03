Nos acercamos cada vez más a una gran cita para todo el planeta futbolero como lo es el Mundial de Qatar 2022. La presente Fecha FIFA de marzo arrojará una nueva cantidad de selecciones que se insertarán en la próxima copa del mundo, sabiendo que hasta el momento son 15 conjuntos ya asegurados para ir hacia medio oriente.

Para cuando finalice la nueva jornada de selecciones, es decir el día jueves 31 de marzo, 14 naciones serán confirmadas para sumarse a las 15 que ya poseen su lugar en Qatar, por lo que solamente van a quedar tres plazas en disputa para el mes de junio. Esto quedará formado de esa manera a pesar de que el sorteo del Mundial se efectuará el viernes 1° de abril.

Asia

Irán y Corea del Sur fueron las que aseguraron su boleto en la pasada jornada, pero ya están los dos países restantes que tienen el acceso directo a Qatar. Estos son los casos de Japón y Arabia Saudita, que comparten grupo y a una fecha de finalizar pudieron cumplir con su objetivo. Solamente queda saber quién va a jugar el repechaje contra el 5° mejor colocado de Conmebol entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, duelo a efectuarse el 7 de junio.

Europa

Dos plazas en juego hay en el viejo continente. Dos minitorneos se afrontarán en formato "semifinales y final", donde por un lado aparecen los choques Italia-Macedonia y Portugal-Turquía; mientras que del otro lado Polonia (se clasificó de forma directa tras la desclasificación a Rusia ante el conflicto bélico con Ucrania) aguarda por el vencedor del duelo Suecia-República Checa. El martes 29 de marzo se definirá todo ello.

Párrafo aparte, Gales y Austria jugarán su partido, solo que esperarán hasta junio por el ganador entre Escocia y Ucrania, ya que las complicaciones sociales de estos últimos mencionados implicaron la postergación de su partido, que aún sigue en duda su disputa por lo que pueda ocurrir desde marzo hasta junio en suelo ucraniano. Recordamos que los 10 clasificados son España, Alemania, Inglaterra, Serbia, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Croacia.

África

Son partidos con formato ida y vuelta, pero cinco cruces determinarán a ese mismo número de países que representarán al continente africano en el próximo Mundial. Los cruces Egipto vs. Senegal; Camerún vs. Argelia; Ghana vs. Nigeria; República Democrática del Congo vs. Marruecos y Malí vs. Túnez determinarán al quinteto que llegará a Qatar. El martes 29 de marzo tendremos la resolución de todo.

Sudamérica

Dos y media plaza hay en juego en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Conmebol. Entre Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia habrán dos países que accederán al Mundial y uno de ellos jugará contra el vencedor del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos en la repesca mundialista. Todo esto se conocerá en el final del último martes de marzo. Los que ya firmaron su boleta en Qatar son Brasil y Argentina.

Concacaf

Para el miércoles 30 de marzo, Norte, Centroamérica y el Caribe tendrán confirmadas tres cupos mundialistas y medio, el cual la selección en cuestión disputará el duelo de repechaje ante el vencedor de las Eliminatorias de Oceanía. Matemáticamente, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica batallarán por estos cuatro lugares.

Oceanía

Interrumpida por algunos países que decidieron retirarse de la competición, el día miércoles 30 de marzo sabremos qué país asumirá su medio cupo en juego, para luego enfrentarse en junio ante el cuarto mejor clasificado de las Eliminatorias Concacaf. Tres días antes se asumirán las semifinales.

Islas Salomón y Tahití están entre los cuatro mejores, esto se debe a que Islas Cook y Vanuatu decidieron abandonar la competición del Grupo A producto de los rebrotes de casos por Covid-19 padecidos. Del otro lado, Nueva Zelanda aguarda por su acompañante, el cual saldrá entre Papúa Nueva Guinea y Fiyi.

¿Qué países se clasificaron al Mundial de Qatar 2022?

Hasta el momento, son 17 las selecciones que ya tienen su lugar en la próxima Copa del Mundo y son las siguientes: Alemania, Dinamarca, Suiza, Arabia Saudita, España, Argentina, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Irán, Qatar, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Croacia y Serbia.