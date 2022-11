Luego de la polémica, conoce cuál es el motivo por el que la Selección de Inglaterra decidió que su capitán Harry Kane no utilice el brazalete "One Love" durante el Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué Harry Kane no puede usar el brazalete One Love con Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra en marcha, pero continúan las polémicas. En este escenario, la Selección de Inglaterra anunció de manera oficial que su capitán Harry Kane no puede utilizar el brazalete denominado "One Love" durante el transcurso del certamen.

En las últimas presentaciones de los Tres Leones, el delantero portó una cinta especial en apoyo al movimiento que busca emplear el poder y la audiencia global del fútbol para enviar un mensaje que promueva la inclusión social y se oponga contra todas las formas posibles de discriminación, como, por ejemplo, la que padece la comunidad LGTB.

Ahora, el futbolista de Tottenham Hotspur, que fue nombrado capitán del combinado de su país durante el actual ciclo de Gareth Southgate, no puede expresar su respaldo a la causa en el campo de juego en los partidos correspondientes a la presente edición de la Copa del Mundo.

El motivo por el que Harry Kane no puede usar el brazalete "One Love" en el Mundial 2022

En primera instancia, estaba previsto que el atacante usara el distintivo a pesar de que se diseñaron brazaletes para todas las selecciones teniendo en cuenta las diferentes etapas del campeonato. No obstante, se produjo un cambio inesperado en la antesala al debut del combinado inglés frente a Irán por la primera fecha del Grupo B.

Esto se debe a que la FIFA comunicó que serían amonestados de manera automática todos los capitanes que exhibieran la cinta de "One Love". Por lo tanto, se expondrían a una suspensión con vistas al tercer partido de la fase de grupos, ya que se impone una sanción de un compromiso una vez que se alcanzan las dos tarjetas amarillas en la primera ronda.

"La FIFA ha sido muy clara en que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego", expresa el comunicado que emitió oficialmente la Asociación Inglesa de Fútbol solo unas horas antes del duelo frente a Irán.

Y agrega: "Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluida la amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA".

La decisión de Inglaterra es emulada por Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza, cuyos capitanes también pretendían usar la mencionada cinta, pero debieron desistir de la idea a causa de las advertencias de la FIFA.

El comunicado completo de la Selección de Inglaterra sobre el brazalete "One Love"

"La FIFA ha sido muy clara en que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego.

Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluida la amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas del kit y teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego.

Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta.

Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras".

¿Qué dijo Harry Kane sobre el brazalete de capitán en apoyo a la diversidad?

Con anterioridad a la determinación de Inglaterra, el goleador de los Spurs había manifestado su opinión sobre el tema. "Siento que hemos dejado en claro como equipo, como personal y como organización que queremos usar el brazalete. Sé que la FA está hablando con la FIFA en este momento", había expresado en conferencia de prensa el nacido en Walthamstow.

¿Qué significa el brazalete "One Love" y quién comenzó el movimiento?

One Love es un movimiento creado por la Selección de Países Bajos. El principal objetivo de la causa consiste en aprovechar el poder y la trascendencia internacional que posee el fútbol para enviar un mensaje que promueva la inclusión social y se oponga contra todas las formas posibles de discriminación.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22