Llegamos a la mitad de la Copa del Mundo, al partido número 33 de los 64 que se toman estas semanas y al momento de definición para buscar un pase a esos octavos de final que se encuentran a la vuelta de la esquina. Queda un océano por delante si, pero así se jugarían hoy los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Atentos a los cruces.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Comienza la jornada más importante para cada participante, el momento de dar un paso al frente para seguir adelante en el certamen y el instante perfecto para hacer cuentas. Quedar primero o segundo no es lo mismo y si bien solo Qatar o Canadá ya se han despedido del Mundial hasta aquí, la Copa del Mundo empieza en unas horas una jornada definitiva donde iremos ya conociendo a los primeros clasificados a los octavos de final del certamen.

Senegal vs. Ecuador, Países Bajos vs. Qatar, Inglaterra vs. Gales e Irán vs. Estados Unidos abrirán una tercera jornada de la fase de grupos de Qatar 2022 que irá perfilando a los equipos que animarán la segunda parte del torneo. Con cada selección haciendo cuentas y el deseo de seguir con vida en Oriente Medio, así serían los octavos de final del certamen ahora mismo si nada cambiase. Ojo a los que se quedan por fuera.

Rumbo a al 18D en Lusail

Y es que potencias como Uruguay, Alemania, Bélgica, Dinamarca o los delanteros de Serbia serían ahora mismo parte del club de los eliminados si es que la Copa del Mundo finalizase ahora mismo su fase de grupos. Otras como Argentina se encontrarían en un segundo lugar de su zona que les emparejaría con el peor de los rivales en las primeras fase de mano a mano.

Países Bajos vs. Irán, Ecuador vs. Inglaterra, Polonia vs. Australia, Francia vs. Argentina, España vs. Marruecos, Japón vs. Croacia, Brasil vs. Ghana y Portugal vs. Suiza, los de momento octavos de final de una Copa del Mundo que en las próximas horas habrá cerrado sus primeros dos grupos. ¿Cambiará mucho el cuadro que tenemos ahora mismo?

