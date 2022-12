Qatar 2022 terminará el próximo 18 de diciembre, pero que nadie piense que lo que ocurra entre Argentina y Francia en Lusail no pasará a ser historia viva de los Mundiales. Aquí van cinco hechos que modificarán todo el día domingo.

Queda la gran final, el choque más decisivo y el momento de erigir un nuevo rey, pero habrá consecuencias más allá del 18 de diciembre. Qatar 2022 llega a su recta definitiva con una final entre Argentina y Francia que marcará un antes y un después en la historia de los Mundiales. Bolavip te trae cinco hechos para entender lo que se viene en Doha.

Desde las 18:00 hora local de este domingo que todo quedará entre la Albiceleste y Le Bleus, entre UEFA vs. CONMEBOL, Lionel Messi vs. Kylian Mbappé, y ese duelo entre Didier Deschamps con Lionel Scaloni desde el banquillo. El estadio icónico de Lusail y sus más de 88.000 almas presenciarán historia viva de la máxima cita de este deporte.

Uno de los dos finalistas sumara su tercera estrella, enviará a su máximo referente en el terreno de juego rumbo a premios como The Best o el Balón de Oro del 2023 y por encima de todo, marcará hitos pocas veces vistos en la historia del torneo. Francia vs. Argentina, un encuentro resumido en cinco hechos que cambiarán para siempre el futuro de las Copas del Mundo.

CONMEBOL, a por el trono

Brasil fue la última selección de nuestro lado del mundo en ganar el torneo, concretamente en el 2002 y desde entonces, solo Argentina llegó a una final como representante de CONMEBOL (2014). Nunca han pasado más de dos décadas o cuatro ediciones del torneo sin títulos de LATAM en este sentido. Es ahora o nunca para el nuevo continente.

Francia, tras el ‘Scracth de oro’

Los galos vuelven a la gran cita tras consagrarse en Rusia 2018 y buscarán ser la primera selección desde 1962 en repetir título (Brasil). Solo la Verdeamarelha (1994-1998) y Argentina (1986-1990) han rozado este hito desde entonces. Didier Deschamps, a un paso de poner su nombre en lo más alto de la historia del fútbol galo como participe del triplete de Le Bleus en el torneo.

Mbappé persigue a Pelé

Kylian cumple años el 20 de diciembre, 48 horas después de final y si se hace con esta, será el primer jugador desde O Rei en ser doblemente campeón del mundo antes de los 24 años. Una barbaridad para entender lo que se viene por delante en la próxima década y para comprender como el cambio de batuta ha llegado.

A por el doblete

Cuesta creerlo, pero pese a tener dos Copas del Mundo y 15 Copas América, la Albiceleste jamás ganó ambos de manera consecutiva. Si, ni César Menotti ni Carlos Bilardo pudieron lograr lo que Lionel Scaloni tiene a solo 90 minutos del alcance de la mano. Hace 24 meses nadie hubiera apostado por ver esto posible.

¿The G.O.A.T?

Para algunos ya lo es, otros se negarán a verlo, pero la realidad es que Lionel Andrés Messi puede terminar para siempre este domingo con cualquier debate que existe alrededor de quien ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. La Copa del Mundo, único hito que le falta a una carrera imborrable.

