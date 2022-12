La Selección Argentina ha dado un paso importante con su triunfo ante Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Luego de la victoria de la Albiceleste, ha salido Tomás Roncero a recular sobre sus palabras sobre el plantel de Lionel Scaloni y Lionel Messi en El Chiringuito.

Tomás Roncero ha sido blanco de las críticas en Argentina por sus comentarios sobre la Albiceleste en la previa del Mundial. El periodista aseguró en sus predicciones previas a la Copa del Mundo que Lionel Messi sería la gran decepción del campeonato.

Ahora, tras la victoria por goleada del equipo de Scaloni ante Croacia y el gran partido de Lionel Messi, el comentarista se ha retractado al aire. Roncero reconoció que la selección sudamericana es la favorita a ganar el Mundial independientemente del ganador del Francia-Marruecos.

¿Mufa o arrepentimiento?

Tomás Roncero se retractó de lo dicho anteriormente de la Selección Argentina. "No me apetece, pero Argentina va a ganar el Mundial y Argentina será campeona del mundo, para que mi dolor en mi corazón sea menor, ya me he mentalizado y sé que el domingo va ser campeón Argentina".

El español también reconoció el gran nivel de Lionel Messi, a quien ha criticado fuertemente por su larga carrera en Barcelona. "Voy a ser bastante realista, yo no esperaba ver este Messi nunca más, porque Messi hace siete años no jugaba así, para mí va ser Argentina campeona del mundo".

