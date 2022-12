Lo ocurrido con la Selección de España en el Mundial de Qatar 2022 ha sido una verdadera catástrofe. El equipo de Luis Enrique ha caído eliminado en octavos de final ante Marruecos y tanto fanáticos como especialistas buscan culpables. MisterChip ha cargado fuertemente contra Ferran Torres tras lo ocurrido.

Han sido horas duras para el fútbol español tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022 ante la selección marroquí. Hubo varios pronunciamientos por parte de los protagonistas de La Roja. En su mayoría, los jugadores han considerado injusto el resultado final del partido.

Ferran Torres fue uno de los que pasó por la zona mixta del Estadio Ciudad de la Educación. El futbolista de FC Barcelona fue sumamente crítico con la prensa por hacer preguntas comprometedoras. Esto ha desagradado al analista MisterChip, que no se quedó callado y destrozó al jugador ante las cámaras de AS.

"Le diré una cosa a Ferran Torres. Cuando tú no habías nacido, había muchas personas que llevábamos años llorando con esta selección, para que vengas tú a decir quién está y quién no está en el barco. Cuando eras un espermatozoide había muchos, yo entre ellos, que íbamos a muerte con esta selección" dijo desde el estadio.

El periodista no se detuvo y destrozó al jugador del Barça. "Que ni se te ocurra sacar a nadie del barco, que no eres nadie. Menos después del partido que has hecho hoy. Lo que tenías que hacer era pedir perdón, como lo ha hecho tu seleccionador, porque has hecho un partido lamentable. Manda huevos que el que tenga que pedir perdón sea Luis Enrique y que salgas tú sacando pecho en la rueda de prensa diciendo quién está y quién no está, y si hemos visto un partido y nos hemos inventado una primera mitad. Anda, mírate el partido y luego pide perdón. Vaya tela la que has liado sobre todo fuera del campo. A ver si eres un poquito más humilde y bajas a la tierra".

