En el marco de la 14° jornada de la Liga de España 22/23, se estarán enfrentando Valencia y Real Betis HOY jueves 10 de noviembre, en el Estadio de Mestalla. Con transmisión de SKY Sports para México, de DirecTV Sports para Sudamérica y de ESPN+ para Estados Unidos, conoce a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Valencia vs. Betis: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por La Liga

+ Valencia vs. Betis: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

El conjunto "Ché" viene de un inicio irregular de temporada, ocupando puestos de mitad de la tabla de posiciones (hoy el 12°), igualando 1-1 con Real Sociedad fuera de casa en su última presentación.

Por su parte, los "Verdiblancos", que cuentan entre sus filas al mexicano Andrés Guardad, llegan tras empatar 1-1 con Sevilla en el clásico de la ciudad en casa, ubicándose así en el 6° lugar del certamen, con 24 unidades.

+ Valencia vs. Betis: ¿Cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO por La Liga?

El partido Valencia vs. Real Betis tendrá lugar HOY jueves 10 de noviembre, en el Estadio de Mestalla, por la decimocuarta fecha de la Liga Española.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.00 horas por Star+

Chile: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16.00 horas por Tigo Eventos HD

Bolivia: 15.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 14.00 horas ET horas por ESPN+

España: 20.00 horas por M+ LaLiga y LaLiga TV M2