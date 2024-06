El mercado de fichajes es uno de los temas principales en la Liga MX, y Pumas es uno de los más activos. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que los de la UNAM pueden perder algunos jugadores importantes. Y uno de ellos es César Huerta, cuyo futuro ya comienza a encaminarse.

No quedan dudas de que el Chino es uno de los elementos más destacados que tienen los Auriazules. No obstante, lo cierto es que sus buenos rendimientos recientes han abierto las puertas de par en par a una salida en este mercado de fichajes. Pero, además, las noticias no son alentadoras.

ver también Héctor David Martínez no jugará en Pumas UNAM: los motivos por los cuales se cayó su fichaje

¿Chino Huerta va a jugar la Champions League?

En medio de los rumores acerca de su futuro, se conoció una información que cambia las cosas. Resulta que se conoció que ya existen propuestas formales por el Chino Huera, tanto desde Grecia como así también de un club que disputará la Champions League.

El Chino Huerta ya comienza a despedirse de Pumas (IMAGO)

Pese a que no se conocieron los nombres, todo indica que serían intereses fuertes por el jugador de la Selección Mexicana. Sin embargo, Huerta no se apresurará a tomar una decisión, sino que recién considerará las ofertas recibidas una vez terminada su participación en la Copa América 2024.

A pesar de todo ello, en Pumas UNAM ya comienzan a despedirse del Chino, uno de sus elementos de mayor nivel. Resulta que ante estos intereses, es prácticamente imposible que los auriazules puedan siquiera soñar con la continuidad del delantero. Pero, además, estas ofertas comienzan a definir el futuro.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Lema habló de todo antes del inicio de la nueva temporada con Pumas UNAM

¿Puede César Huerta quedarse en México?

La respuesta es sí, aunque no en Pumas. Por fuera de los dos clubes ya mencionados, América está muy interesado en el futbolista de 23 años. Sin embargo, todo indica que el Chino optará por marcharse directamente a Europa y no tener un nuevo ciclo en la Liga MX.