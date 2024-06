Tigres UANL ha experimentado importantes cambios en el actual receso de Liga MX. Luego de la salida de Robert Dante Siboldi hace algunas semanas, un histórico directivo auriazul le dijo adiós a la institución este viernes luego de haber transitado dos etapas por el club regiomontano.

Se trata nada menos que de Antonio Sancho, quien permaneció en Tigres del 2011 al 2014 y luego regresó en 2017 como gerente deportivo tras un paso de tres años por Pumas UNAM. Con los de Nuevo León obtuvo nada menos que 19 títulos si se tienen en cuenta tanto los logros conseguidos con el equipo varonil como con su similar femenil.

Las palabras de Antonio Sancho en su adiós a Tigres UANL

Antes de abandonar su puesto en Tigres, Sancho pronunció, entre lágrimas, unas palabras de despedida y agradecimiento a la institución hoy presidida por Mauricio Culebro, a la vez que recordó los éxitos conquistados y le dejó un consejo a su sucesor, cuyo nombre aún se desconoce.

Antonio Sancho ganó 19 títulos durante sus dos etapas como directivo de Tigres UANL. (Imago)

“Me voy tranquilo, me voy en paz, creo que con el deber cumplido. He tenido cuatro presidentes en esta última etapa de directivo y con los cuatro conseguimos cosas importantes. Hoy toca reinventarme, quedarme en Monterrey y ayudar a mi esposa con su emprendimiento”, manifestó el también ex futbolista de los Felinos.

Asimismo, agregó que no se encuentra en condiciones de “dar recomendaciones”, porque “cada uno tiene una manera, una forma”. No obstante, afirmó que su sucesor “llega a una gran institución, a una gran afición, con grandes jugadores y profesionales, y que seguramente van a seguir consiguiendo muchos éxitos como se merece esta institución”.

Otro de los que también habló en la jornada fue el actual presidente auriazul, quien enfatizó en el hecho de que todos quienes actualmente integran el club se irán en algún momento, pero Tigres quedará. “Se cumplió un ciclo. En la vida todo tiene un comienzo y un final. En esta institución todos somos pasajeros, todos nos vamos a ir algún día. Lo único que perdurará siempre es la institución y la afición. Es momento de reinventarnos y cambiar”.

Los títulos obtenidos por Antonio Sancho en Tigres UANL

En sus primeros tres años en Tigres UANL (2011-2014) como directivo, el otrora centrocampista obtuvo el Apertura 2011 y la Copa MX 2014. Posteriormente, ya como gerente deportivo y junto con el entonces presidente Alejandro Rodríguez y el consejero delegado Miguel Galarza, logró diez títulos con el equipo varonil. Ellos fueron el Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, Concachampions 2020, dos Campeones Cup (2018 y 2023) y cuatro Campeón de Campeones.

En tanto, con el combinado femenil consiguió seis títulos de Liga MX y dos Campeon de Campeonas.