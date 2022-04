América sumó una nueva victoria en el Clausura 2022, tras imponerse por 3-0 ante FC Juárez, gracias a los goles de Alejandro Zendejas, Federico Viñas y Diego Valdés. Las Águilas confirman así su importante levantada desde que Fernando Ortiz asumió la conducción técnica en reemplazo de Santiago Solari. El Tano sumó 10 de 15 puntos en juego y mejoró los ánimos de un plantel muy golpeado.

En zona de Liguilla

Con su triunfo ante Juárez, América ratificó su levantada y ya está en puestos de Liguilla. La fecha pasada, con el agónico triunfo ante Necaxa, las Águilas estuvieron apenas algunas horas en esa zona, pero ahora, con los tres puntos obtenidos, alcanzaron las 16 unidades y se colocaron en el 11° lugar. Un triunfo de Tijuana, en el cierre de la fecha, podría hacer caer un escalón al América, pero aún así, quedaría en el 12° lugar que garantiza acceso a la siguiente instancia. Fernando Ortiz está haciendo un buen trabajo en Coapa y suma consensos para seguir en el cargo.

Zendejas y un gol particular

Cuando se jugaba la primera mitad del encuentro, Alejando Zendejas aprovechó una buena recuperación de Roger Martínez, y sacó un remate que venció la resistencia el arquero visitante. Con su gol, el ex Necaxa abió el marcador en el Estadio Azteca, y selló un hecho muy particular: en un mismo torneo, el Clausura 2022, Zendejas le marcó al mismo equipo con dos camisetas diferentes, ya que le marcó también al FC Juárez en la primera jornada del certamen.

Fernando Ortiz pone presión para seguir como DT

"Escuché las palabras del presidente, y no tengo otra palabra más que de agradecimiento, pero soy realista y consciente de mi presente. No me puedo visualizar más adelante, porque realmente no lo sé, quiero vivir el presente. Mi sueño es estar sentado acá hablando con ustedes (la prensa) y dirigiendo al mejor equipo de México, eso ya es importante para mi carrera como técnico", apuntó en conferencia de prensa tras vencer a Juárez.