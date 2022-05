◉ Las noticias de América hoy, 8 de mayo de 2022: Ex jugador de las Águilas no descarta un regreso

El Clausura 2022 de la Liga MX ingresó en su etapa decisiva. Este sábado tuvieron lugar los primeros cruces del Repechaje, en los que Cruz Azul y Atlético de San Luis eliminaron a Necaxa y Rayados por la vía de los penales. Mientras tanto, el Club América espera para conocer quién será su rival en la Liguilla, y la afición se ilusiona con pelear por el título luego de un mal inicio de certamen.

Este domingo, la acción continuará con los restantes juegos correspondientes al Repechaje, y las Águilas conocerán a su rival en la Liguilla. Al margen de eso, en Bolavip te contamos cuales son las principales novedades del América en este 8 de mayo de 2022.

Darwin Quintero no descarta un regreso

Mientras avanza el certamen, se acerca el período de traspasos. Israel Reyes y Germán Berterame fueron los primeros nombres en sonar para reforzar al América, mientras que en las últimas horas, un ex jugador del club manifestó que no le cierra las puertas a un regreso. El colombiano Darwin Quintero respondió preguntas en su cuenta de Instagram, y consultado acerca de si le gustaría volver a Coapa, respondió: "Claro, ¿por qué no?".

El atacante se fue tras el Clausura 2018, luego de tres años en los que ganó dos Liga de Campeones Concacaf e hizo 26 goles antes de partir al Minnesota United. El colombiano de 34 años, hOy en Houston Dynamo, supo ser el fichaje más caro de las Águilas, que pagaron 12 millones de dólares por su pase, más las fichas de Jesús Molina y Luis Ángel Mendoza.

Fidalgo, sin preferencias de cara a Liguilla

Mientras América espera rival, el mediocampista Álvaro Fidalgo, una de las figuras del equipo, contó que no tiene preferencias en cuanto a rivales: “Me da igual, el que sea, el que venga. Si quieres ser campeón tienes que ganarle al que sea así que me da igual. Tenemos que hacernos muy fuertes en el Azteca, seguir haciendo las cosas como venimos haciéndolas, con ese trabajo y humildad que el Tano nos dice. Sabemos que es un torneo muy distinto, que no tiene que ver a la fase regular, son partidos a vida o muerte. Viene lo bonito”, señaló.