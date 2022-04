Lo que no fue no será. Aunque Giovani dos Santos se encuentra en las instalaciones del Club América en Coapa, eso no significa que volverá a defender el uniforme y el escudo de las Águilas sólo se trata de un permiso que le dio la directiva mientras encuentra un equipo a sus casi 33 años de edad.

De cara al Clásico Joven, Uriel Antuna comentó sobre su fichaje frustrado al América que contemplaba el intercambio por Sebastián Córdova con las Chivas del Guadalajara; al final uno se marchó a Cruz Azul donde ha repuntado y el otro trata de reencontrarse con los Tigres.

Giovani dos Santos y su peculiar regreso al Club América

Giovani dos Santos se incorporó al América para el torneo Apertura 2019. El sábado 10 de abril de 2021 jugó su último partido con las Águilas. A más de un año de ese juego su carrera está a la deriva. En cuatro torneos con las Águilas jugó apenas 39 partidos, 25 como titular. Acumuló 2,023 minutos de juego y sólo consiguió cuatro goles; anotó más goles en la eLiga que se llevó a cabo cuando se canceló el torneo Clausura 2020 a consecuencia de la pandemia, con 18.

Giovani dos Santos intentó regresar a la MLS con el Inter Miami, pero este equipo lo rechazó y el atacante de 32 años se regresó al América donde tiene el permiso de la directiva para entrenar con la categoría sub 20 para mantenerse en buen estado físico.

Uriel Antuna habla de su fichaje frustrado al América

Durante el periodo de transferencias previo al torneo Clausura 2022 el rumor más candente fue el de que implicaba un intercambio de Sebastián Córdova con las Chivas para que Uriel Antuna llegara al América. Al final, el volante extremo fichó por Cruz Azul y habla de ese fichaje frustrado. "No fue decisión mía, yo siempre estuve a disposición; yo estoy contento aquí. Estoy enamorándome de cierta manera de estar aquí; estoy disfrutando al futbol".

En entrevista para ESPN, Uriel Antuna habló del Clásico Joven que se jugará previo a la liguilla del torneo Clausura 2022. "Siempre es lindo encarar este tipo de partidos por todo lo que se habla, por lo que se dice, porque sabes que no se juega un simple partido o un simple clásico; se juega el orgullo, se juega la playera, el sudor, la pasión, todo".