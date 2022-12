Al igual que todos los equipos de la Liga MX América se encuentra en plena preparación de cara al Clausura 2023. Debido a esto, Fernando Ortiz acondiciona de la mejor manera a su plantel, el cual vuelve a ver acción en la Copa Sky cuando enfrente a Pumas mañana por la noche en el Estadio Universitario.

Por otra parte, mientras se alista para el encuentro contra el Azul y Oro, el Tano Ortiz tomó una decisión con Jorge Meré, uno de los extranjeros de las Águilas. Además, dan a conocer cuánto ganará Guillermo Ochoa cuando vista el jersey de Salernitana.

¿Cuánto ganará Guillermo Ochoa en Salernitana?

Finalmente, Guillermo Ochoa se fue de América para ir a la Seria de Italia y vestir el jersey de Salernitana. Por otro lado, en las últimas horas, Tutto Salernitana informó que el portero mexicano va a ganar más de 400 mil euros, un sueldo modesto en una de las instituciones más humildes de la liga italiana.

El Tano Ortiz decidió el futuro de Jorge Meré

De cara al Clausura 2023, América debe deshacerse de dos de los doce extranjeros que tiene, ya que el reglamente indica que pueden tener solo diez jugadores no formados en México. Debido a esto, el Tano Ortiz definió que Jorge Meré no será tenido en cuenta para el próximo campeonato, según lo informado por TUDN. Cabe recordar que el colombiano Roger Martínez y el paraguayo Bruno Valdéz no entran en los planes del entrenador argentino.