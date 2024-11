Solo restan dos Grandes Premios para que termine la temporada de la Fórmula 1 y Sergio Pérez está en el ojo de la tormenta. Su P10 en Las Vegas decepcionó en el equipo austriaco y tanto Helmut Marko como Christian Horner no ocultaron su descontento con el rendimiento del tapatío en los últimos meses, tanto así que ratificaron que evaluarán su continuidad luego de la última carrera del calendario.

Si bien Checo renovó su contrato en junio y tiene vínculo hasta 2025, la realidad es que la diferencia con Max Verstappen es abismal. Sin ir más lejos, el pobre aporte del oriundo de Guadalajara hizo que Red Bull perdiera el Campeonato de Constructores y esto supone una preocupación en Milton Keynes. Por eso, la opción de su salida cobra fuerza y el propio Pérez reveló que no descarta correr en otra categoría en un futuro no muy lejano.

ver también El recado de Checo Pérez a Red Bull tras el Gran Premio de Las Vegas: "Perjudicó bastante"

¿En qué categoría correría Checo Pérez si se va de la Fórmula 1?

En diálogo con un grupo de medios, Sergio Pérez fue consultado sobre la chance de pasar a Indy Car. “Realmente no, si soy honesto, porque creo que una de las razones por las que pararé el día que lo haga, es porque ya lo he hecho lo suficiente. Lo he hecho lo suficiente a este nivel de la F1. Con el apretado calendario que tenemos… tengo algunos niños pequeños en casa, así que me gustaría pasar más tiempo con ellos, con la familia”, contestó en primera instancia Checo.

Publicidad

Publicidad

Sergio Pérez finalizó 10° en el Gran Premio de Las Vegas (IMAGO)

Sin embargo, luego reveló cuál es la categoría en la que sí correría: “Nunca se sabe con otras categorías como Le Mans, Daytona, ese tipo de carreras. Hacer una o dos carreras al año. Creo que es algo que, como piloto te planteas muy pronto porque es muy difícil parar del todo“, completó. Para luego ratificar: “Mi objetivo será Le Mans“.

ver también Christian Horner y Red Bull sentencian a Checo Pérez tras el GP de Las Vegas: "Es una decepción"

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La F1 no para. Luego del emocionante Gran Premio de Brasil, la Máxima entró en un receso de casi un mes, pero ahora regresó con tres fines de semana consecutivos que comenzó en Las Vegas. Por eso, este viernes 29 de noviembre continuará la acción con las primeras sesiones del Gran Premio de Qatar, una cita que contará con Sprint el sábado 30 de noviembre y carrera el domingo 1 de diciembre.

Publicidad