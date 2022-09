El Apertura 2022 no comenzó de la mejor manera para el América, a tal punto de que hubo un momento en el que la continuidad de Fernando Ortíz parecía pender de un hilo. Finalmente, los resultados llegaron y con ellos, la confianza de una de las mejores plantillas que tiene la Liga MX.

Este sábado, América estiró a 11 su gran racha de partidos sin conocer la derrota, luego de vencer por 2-1 a Chivas en un partido vibrante y con polémicas, donde el Rebaño se fue hacia arriba en la segunda mitad en busca de alcanzar el empate.

Francisco Chacón no vio gol de Chivas

Con el Clásico Nacional en ventaja de dos goles para el América, todo Chivas reclamó gol tras un cabezazo que exigió una formiable respuesta de Memo Ochoa. La jugada despertó gran polémica, pero el exarbitro Francisco Chacón, consideró en su cuenta de Twitter que la terna arbitral tomó una buena decisión: ''Partido entre Club América vs. Chivas. Muy bien el VAR Erick Miranda no , existe evidencia para mandar el supuesto gol de chivas, la pelota no rebasa en su totalidad la línea de gol'', escribió.

Por el liderato de la fase regular

Con su victoria frente a Chivas, América también mantuvo el primer lugar en la fase regular del Apertura 2022. Ahora, las Águilas buscarán cerrar como líderes, aunque sienten la presión de Monterrey, escoltas y a tan solo un punto de diferencia. En la próxima jornada, última previa al comienzo del Repechaje, el cuadro azuclrema visitará al Puebla, el próximo viernes, mientras que los Rayados recibirán a Pachuca el sábado.