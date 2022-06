Manchester City ya protagonizó uno de los grandes golpes que tendrá el mercado de pases a nivel mundial. La institución inglesa, reciente campeona de la Premier League, ya anunció la contratación de Erling Haaland, delantero noruego que viene de mostrar toda su capacidad goleadora con la camiseta del Borussia Dortmund.

Sin embargo, Pep Guardiola no se conforma y continúa en la búsqueda de futbolistas que se incorporen al primer equipo. Mientras que Julián Álvarez, delantero de River Plate, se unirá una vez finalicen los Octavos de Final de la Copa Libertadores, la prioridad del entrenador pasa por hallar un reemplazo para Fernandinho, quien no continuará.

En las últimas horas, el protal británico The Thimes, develó que el Manchester City está muy interesado en Kalvin Phillips, mediocampista del Leeds United y de la Selección de Inglaterra. Incluso, informan que la intención es concretar el fichaje antes del amistoso de pretemporada ante el América, el próximo 20 de julio, en Estados Unidos.

Las Águilas comenzaron ayer su serie de amistosos de preparación, con un empate 1-1 ante Juárez. Luego, en junio, enfrentarán a Cancún FC, Pumas UNAM y el Club León. Más tarde, por el Soccer Champions Tour, se medirá el 20 de julio ante Manchester City y el 26 frente al Real Madrid, último campeón de la UEFA Champions League.

Haaland, entusiasmado con su llegada al City

Tras anunciar su fichaje por el Manchester City, Haaland mostró sus expectativas: “Este es un día de orgullo para mí y mi familia. Siempre he visto City y me ha encantado hacerlo en las últimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego. Es emocionante y crean muchas ocasiones, lo cual es perfecto para un jugador como yo", afirmó el goleador noruego de 21 años.