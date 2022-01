Con la intención de hacerle notar a Diego Valdés que las exigencias como jugador de las Águilas del América son mayores a las que tuvo con los Guerreros del Santos, David Failtelson, periodista de ESPN, lanzó una advertencia al mediocampista chileno, pero le estalló a sí mismo.

Considerado el fichaje más sobresaliente del periodo invernal del mercado nacional, el chileno Diego Valdés se sumó al equipo americanista del director técnico argentino Santiago Solari y recibió el jersey número 10, precedido por un torneo con Monarcas Morelia y otros seis con los Guerreros del Santos.

De cara al debut del América en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX ante el Puebla, David Faitelson quiso hacerle notar a Diego Valdés con un tweet que resultó muy desafortunado: "Bruno Valdés debe saber que no es lo mismo ser el “10” de Santos que el “10” del América… Y si no lo sabe, pronto se enterará…"

Se equivocó David Faitelson en Twitter

Al parecer David Faitelson sufrió una confusión o no checó el tweet antes de publicarlo, por ello cruzó el nombre del defensa paraguayo Bruno Valdez con el apellido del mediocampista chileno Diego Valdés y viceversa, y eso fue algo que sus seguidores no le perdonaron.

"Es Diego Valdés, zoquete", le respondió Carlos Téllez y Oskar LG le replicó: "Primero deberías saber que no es lo mismo Bruno ValdeZ, el defensa, que Diego ValdéS, el mediocampista del América… Y si no lo sabes, pronto te enterarás. Sólo 6 días del año te bastaron para comenzar a desvariar". "Orvañanos sal de ahí, esa cuenta no es tuya", le escribió Josh Mendoza.