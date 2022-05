A las Águilas del América se les escapó un triunfo que podía acercarlo y mucho a la gran final del Clausura 2022. El gol de Diego Valdés les daba la ventaja, pero a poco del final, Pachuca llegó al empate desde los 12 pasos por intermedio de Nicolás Ibáñez. Ahora, el cuadro azulcrema está obligado a ganar en el Estadio Hidalgo para eliminar a los Tuzos y quedar a un paso del título.

Pese al agridulce sabor de boca que dejó en el plantel del América el empate sobre el final, los jugadores de las Águilas mostraron su optimismo respecto a hacer un buen papel en el Estadio Hidalgo. Uno de ellos fue Álvaro Fidalgo, quien en diálogo con TUDN una vez terminado el encuentro, avisó que no había que dar por muerto al equipo: “Es el América, el equipo más grande de México, así que eso nunca”, afirmó.

El mediocampista español es una de las claves con las que cuenta Fernando Ortiz en su equipo, y contó sus sensaciones de un encuentro que parecía encaminado: “Nada satisfecho después del partido. Nos pudimos ir con ventaja, tuvimos dos al principio de la primera parte. No pasa nada, es futbol, pero no podemos irnos satisfechos con el 1-1, obviamente”. América necesita ganar para avanzar de ronda.

Para Álvaro Fidalgo, América hizo las cosas lo suficientemente bien como para quedarse con la victoria que lo acerque a la gran Final del Clausura 2022: “No me voy a meter si fuimos o no mejores, pero hicimos méritos para poder ganar el partido. Es la sensación en la cancha y no estamos contentos con el 1-1 cuando ganábamos el partido y pudimos ganar”.

Bruno Valdez tampoco baja los brazos

Otro referente americanista, el zaguero Bruno Valdez, analizó cómo será el partido de vuelta: "Es un partido complicado, es una cancha complicada, pero nosotros a cualquier cancha que vamos buscamos la victoria y obviamente sabiendo lo que debemos de hacer. Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos", afirmó.