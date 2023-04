Deportivamente, el Club América está transitando un momento de regular a agradable. Los dirigidos por Fernando Ortíz están ubicándose en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones del Clausura 2023 de la Liga MX y eso les permitiría, al momento, el ingreso directo en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande. Pero situaciones como las que se vivieron en los últimos días pueden desestabilizar a todo el grupo...

De acuerdo a la información que brindó David Medrano, en su columna para RÉCORD, un futbolista foráneo del plantel protagonizó una escena poco feliz que casi lo hace tomar una decisión precipitada sobre su salida, provisoria, del elenco de Coapa. Se vio obligado a pedir ayuda para salir del problema.

"Uno de los extranjeros del América se vio envuelto, hace un par de días, en un caso de extorsión. Unos tipos amenazaron con ir sobre su familia en caso de no ceder y le dieron datos sobre ellos. Por eso recurrió a la directiva y a la embajada de su país para solicitar que lo asesoren", reveló el periodista.

La situación no fue nada agradable. Santiago Baños es uno de los directivos que está siguiendo de cerca el asunto y está acompañando al futbolista, del cual todavía no salió a la luz su nombre. Vale la pena aclarar que, por el momento, todo está bajo control y que no corre riesgo de convertirse en una baja para Fernando Ortíz, a pesar de que ya estuvo meditando seriamente el marcharse de México para su tranquilidad.

¿Qué extranjeros hay en el Club América?