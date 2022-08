Aunque tiene pendiente su partido de la quinta jornada del torneo Apertura 2022 contra el Santos, el América tiene cuatro puntos y ocupa la posición número 15 de la tabla general, situación que ha causado el malestar de la afición del América que en redes sociales ya exige la salida del director técnico Fernando Ortiz con la tendencia "Fuera Tano".

En conferencia de prensa previa al partido entre el América y Los Ángeles FC (LAFC), el director técnico Fernando Ortiz comentó: "No sé a quién se refiere el 'Fuera Tano'. Estar en un club tan grande y de tal dimensión en redes sociales... imagínate si yo me pongo a pensar en las conformidades o de la manera que me pueden llegar a decir en redes sociales".

Luego de la derrota de última hora que sufrió el América contra el León en la sexta jornada del torneo Apertura 2022, Fernando Ortiz se dijo concentrado en la séptima jornada de la Liga MX y en el compromiso ante LAFC. "Mi cabeza está centrada en lo que es el día de mañana y no salir del enfoque de lo que es Juárez. El resto, comparto, pero a la vez tengo mi propia opinión con todo ese tema. Es parte de estar en una institución tan grande como es América. Mi cabeza está tranquila".

En lo que va del Apertura 2022, este partido contra el LAFC por la Leagues Cup será el cuarto que el América jugará en Estados Unidos luego de los amistosos contra Chelsea, Manchester City y Real Madrid, circunstancia que no incomoda a Fernando Ortiz. "Sabíamos que íbamos a encontrarnos con estos partidos amistosos, los que pasaron y los que vienen ahora. Lo tomamos con la misma seriedad que tomamos los partidos amistosos anteriormente. Si bien son dos ligas potenciales, nosotros haremos siempre lo que venimos haciendo con respecto a cada partido, con la seriedad y el profesionalismo que generan mis jugadores, de representar al mejor club de América. Mañana saldremos a la cancha los mejores jugadores que yo considere para este tipo de amistoso y marcar que América es un club grande y puede jugar en cualquier lugar y con quien juegue".

Fernando Ortiz ignora la actualidad del LAFC

A pesar de la seriedad que dice tener sobre la Leagues Cup y los rivales, Fernando Ortiz adimitió que desconoce el momento que pasa el LAFC de Carlos Vela y Gareth Bale. "No sabía que están en primero en su liga, no es que no esté informado, pero me enfoco en mi equipo, trato de mostrar una idea de juego en el equipo, lo hacemos con otros rivales".