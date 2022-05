Con el aprendizaje obtenido en las Liguillas de los torneos Clausura 2021 y Apertura 2021 en las que el América fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final, el mediocampista español Álvaro Fidalgo espera que la tercera sea la vencida y superar al Puebla para llegar a las Semifinales del Clausura 2022.

Con el empate obtenido el miércoles en el estadio Cuauhtémoc en el partido de ida de los Cuartos de Final, a las Águilas del América les bastaría con conseguir otro empate en la vuelta y así avanzar a Semifinales gracias al criterio de mejor ubicación en la tabla. De cara a este partido ante el Puebla, Álvaro Fidalgo lanzó un llamado a la afición azulcrema.

"Ojalá que el Azteca esté a reventar mañana", dijo Álvaro Fidalgo en conferencia de prensa y se comprometió a que sea una gran fiesta para el americanismo y que al final a los que nos toque estar en el campo seguros de que vamos a dejar todo, que se encontrará un equipo que va a salir bien y seguros de que vamos a ganar".

El mediocampista español Álvaro Fidalgo jugó los 17 partidos de la fase regular, 16 de estos como titular, y acumuló 1,328 minutos de juego en los que anotó dos goles. En el partido de ida de Cuartos de Final contra el Puebla jugó el partido completo.

América, el más grande de México: Álvaro Fidalgo

"América tiene que jugar como el equipo más grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar no cometer los errores que cometimos antes, eso es lo que vamos a hacer mañana", dijo Álvaro Fidalgo antes del partido contra el Puebla.